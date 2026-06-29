Τα φυσικά κουμπιά παίρνουν ξανά τη θέση τους
Για περισσότερο από μία δεκαετία, οι οθόνες αφής θεωρούνταν το απόλυτο σύμβολο τεχνολογικής εξέλιξης στα αυτοκίνητα.
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Σήμερα, όμως, η αυτοκινητοβιομηχανία δείχνει να επανεξετάζει αυτή την προσέγγιση, καθώς όλο και περισσότεροι κατασκευαστές επιστρέφουν στα φυσικά χειριστήρια για βασικές λειτουργίες.
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