Τα φυσικά κουμπιά παίρνουν ξανά τη θέση τους

Σήμερα, όμως, η αυτοκινητοβιομηχανία δείχνει να επανεξετάζει αυτή την προσέγγιση, καθώς όλο και περισσότεροι κατασκευαστές επιστρέφουν στα φυσικά χειριστήρια για βασικές λειτουργίες.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας