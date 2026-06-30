Το Ford F-150 Raptor R έρχεται στην Ευρώπη με ένα θηριώδη V8

Του Γιάννη Σκουφή

Το Ford F-150 Raptor R θα διατίθεται επίσημα και στην Ευρώπη, δίνοντας στους φίλους των μεγάλων pick-up τη δυνατότητα να αποκτήσουν μία από τις πιο ισχυρές και εντυπωσιακές εκδόσεις που έχει παρουσιάσει ποτέ η αμερικανική εταιρεία.

Με μήκος 5,90 μέτρα, το Ford F-150 Raptor R παραμένει πιστό στη φιλοσοφία των F-Series, συνδυάζοντας μεγάλες δυνατότητες φόρτωσης και ρυμούλκησης με υψηλές επιδόσεις σε κάθε είδους έδαφος.

Την καρδιά του μοντέλου αποτελεί ο υπερτροφοδοτούμενος V8 των 5.200 κυβικών, ο οποίος προέρχεται από τη Mustang GTD. Η απόδοσή του φτάνει τους 730 ίππους και τα 867 Nm, αντικαθιστώντας τον V6 EcoBoost των 3.500 κυβικών και των 456 ίππων που κινεί το στάνταρ Raptor.

Το πακέτο συμπληρώνεται από ειδικά εξελιγμένη ανάρτηση με αμορτισέρ Fox διπλής βαλβίδας, σχεδιασμένα για απαιτητική χρήση εκτός δρόμου. Στο εσωτερικό συναντάμε καθίσματα Recaro με επένδυση από δέρμα και Alcantara, καθώς και πορτοκαλί διακοσμητικές ραφές που ενισχύουν τον σπορ χαρακτήρα.

Βέβαια, η υψηλή ισχύς συνοδεύεται και από αυξημένη κατανάλωση. Σύμφωνα με τα στοιχεία του εισαγωγέα, η μέση τιμή φτάνει τα 19,8 λίτρα/100 χλμ., ενώ σε αστικές διαδρομές μπορεί να ξεπεράσει κατά πολύ τα 20 λίτρα/100 χλμ.

Η διάθεσή του θα πραγματοποιηθεί -σε περιορισμένο αριθμό μονάδων- μέσω του Σουηδού εισαγωγέα Hedin, αρχικά στη Γερμανία και σε επιλεγμένες ακόμη ευρωπαϊκές αγορές. Η τιμή του στη Γερμανία ανέρχεται στις 159.000 ευρώ προ φόρων, ενώ με τους τοπικούς φόρους διαμορφώνεται στις 189.210 ευρώ, τοποθετώντας το ανάμεσα στα ακριβότερα pick-up που πωλούνται στην Ευρώπη.