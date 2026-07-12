Ο όμιλος Volkswagen σκέφτεται να πουλήσει το ποσοστό του στην Μπάγερν Μονάχου

Του Γιάννη Σκουφή

Η Volkswagen φαίνεται πως επανεξετάζει το σύνολο των επενδύσεών της εκτός της βασικής της δραστηριότητας, με τις συμμετοχές της στο γερμανικό ποδόσφαιρο να βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, ο γερμανικός όμιλος εξετάζει ακόμη και την πώληση του ποσοστού 8,3% που κατέχει στην Μπάγερν Μονάχου μέσω της Audi, καθώς και της συμμετοχής του στη VfB Στουτγκάρδης μέσω της Porsche.

Η κίνηση εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο αναδιάρθρωσης της Volkswagen, η οποία επιδιώκει δραστική μείωση των δαπανών προκειμένου να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της.

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, το πρόγραμμα θα μπορούσε να οδηγήσει σε έως και 100.000 περικοπές θέσεων εργασίας, ενώ εξετάζεται ακόμη και το κλείσιμο τεσσάρων εργοστασίων στη Γερμανία.

Αντίθετα, ο όμιλος δεν φαίνεται να σκοπεύει να αποχωρήσει από την FC Βόλφσμπουργκ, της οποίας αποτελεί ιδιοκτήτης, ούτε από το ποσοστό 20% που διατηρεί στην FC Ingolstadt 04.

Η Audi απέκτησε το 8,3% της Μπάγερν Μονάχου και αποτελεί χορηγό του συλλόγου από το 2002. Σύμφωνα με το Football Benchmark, η αξία της Μπάγερν εκτιμάται σήμερα στα 4,7 δισ. ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι το συγκεκριμένο ποσοστό αντιστοιχεί σε μια επένδυση ιδιαίτερα υψηλής αξίας.

Αν τελικά διατεθεί προς πώληση, εκτιμάται ότι θα προσελκύσει το ενδιαφέρον τόσο μεγάλων βιομηχανικών ομίλων όσο και επενδυτικών κεφαλαίων.

Ωστόσο, η είσοδος νέων επενδυτών στο γερμανικό ποδόσφαιρο δεν είναι απλή υπόθεση. Ο κανονισμός «50+1» διασφαλίζει ότι ο έλεγχος των συλλόγων παραμένει στα μέλη τους, περιορίζοντας σημαντικά την επιρροή εξωτερικών επενδυτών.

Η Volkswagen δεν σχολίασε τις πληροφορίες, ενώ από την πλευρά της VfB Στουτγάρδης διευκρινίστηκε ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή συζητήσεις για πιθανή πώληση της συμμετοχής της Porsche στον σύλλογο.

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