Το Denza Z είναι ένα ηλεκτρικό supercar με 1.604 ίππους

Η Denza δηλώνει το παρόν στην πιο απαιτητική κατηγορία της αυτοκίνησης παρουσιάζοντας το Z, ένα αμιγώς ηλεκτρικό supercar με έως 1.604 ίππους, επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 1,96 δευτερόλεπτα και φόρτιση 10-97% σε μόλις 9 λεπτά.

Το νέο Denza Z λοιπόν είναι η πιο εντυπωσιακή μέχρι σήμερα δήλωση προθέσεων της premium μάρκας του ομίλου BYD.

Η επίσημη πρεμιέρα του έγινε στο Goodwood Festival of Speed -παρουσία και του πρώην παγκόσμιου πρωταθλητή της Formula 1 Jenson Button- ενώ η Denza επιβεβαίωσε συνολικά τέσσερις εκδόσεις, τις Coupe, Spider, Racing και Special Edition, με την τελευταία να προορίζεται για την προσπάθεια επίτευξης ρεκόρ στο Nürburgring το φθινόπωρο.

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