Τι να ελέγξετε στα λάστιχα του αυτοκινήτου σας πριν τις διακοπές

Τα καλοκαιρινά ταξίδια των διακοπών φορτώνουν περισσότερο από κάθε άλλη εποχή το αυτοκίνητο. Υψηλές θερμοκρασίες, μεγάλες αποστάσεις, αυξημένη κυκλοφορία, αποσκευές και επιβάτες δοκιμάζουν κυρίως τα ελαστικά, δηλαδή το μοναδικό σημείο επαφής του αυτοκινήτου με τον δρόμο.

Η Kumho Tire υπενθυμίζει τους βασικούς ελέγχους που πρέπει να γίνονται πριν από την αναχώρηση, ώστε το ταξίδι να ξεκινήσει σωστά και να ολοκληρωθεί χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις. Δεν χρειάζεται πολύς χρόνος, αλλά χρειάζεται προσοχή, γιατί ένα φθαρμένο ή λάθος φουσκωμένο ελαστικό μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά το φρενάρισμα, τη σταθερότητα και την κατανάλωση.

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