Έρχονται νέοι φόροι με το χιλιόμετρο για τα ηλεκτρικά

Η Βρετανία ετοιμάζει ένα νέο σύστημα που μπορεί να αποτελέσει οδηγό και για την υπόλοιπη Ευρώπη

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Έρχονται νέοι φόροι με το χιλιόμετρο για τα ηλεκτρικά
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  • Η Βρετανία σχεδιάζει νέο σύστημα φορολόγησης με βάση τα χιλιόμετρα για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
  • Το νέο σύστημα μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα για άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
  • Η φορολογική ασυλία για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μειώνεται λόγω απώλειας εσόδων από φόρους καυσίμων.
  • Η βρετανική κυβέρνηση στοχεύει να καλύψει το δημοσιονομικό κενό που δημιουργείται από την αύξηση των ηλεκτρικών οχημάτων.
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Η εποχή που τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα απολάμβαναν σχεδόν πλήρη φορολογική ασυλία αρχίζει να τελειώνει. Η Βρετανία ετοιμάζει ένα νέο σύστημα που μπορεί να αποτελέσει οδηγό και για την υπόλοιπη Ευρώπη.

Όσο περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα κυκλοφορούν στους δρόμους, τόσο μεγαλύτερη γίνεται η τρύπα στα κρατικά έσοδα από τη φορολογία της βενζίνης και του πετρελαίου. Και η βρετανική κυβέρνηση αποφάσισε ότι κάποιος θα πρέπει να καλύψει αυτή τη διαφορά.

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