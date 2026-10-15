Leapmotor B03: Η κινεζική απάντηση στα ευρωπαϊκά σούπερ μίνι

Το νέο μοντέλο τοποθετείται ανάμεσα στο μικρότερο T03 και το crossover B03X, με το οποίο μοιράζεται την πλατφόρμα Compact Electric Platform.

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