Leapmotor B03: Η κινεζική απάντηση στα ευρωπαϊκά σούπερ μίνι
Η Leapmotor ανεβάζει ταχύτητα στην ευρωπαϊκή αγορά, παρουσιάζοντας στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού το νέο B03, ένα μικρό ηλεκτρικό hatchback που φιλοδοξεί να δυσκολέψει τη ζωή των Renault 5 και Volkswagen ID. Polo.
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Το νέο μοντέλο τοποθετείται ανάμεσα στο μικρότερο T03 και το crossover B03X, με το οποίο μοιράζεται την πλατφόρμα Compact Electric Platform.
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