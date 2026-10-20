Chery Q και Tiggo 4 με 224 ίππους
Η Chery διευρύνει την ευρωπαϊκή της γκάμα με δύο νέες προτάσεις που παρουσιάστηκαν στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού.
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Πρόκειται για το αμιγώς ηλεκτρικό Q και τη νέα υβριδική έκδοση του Tiggo 4, με συνδυαστική ισχύ 224 ίππων.
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