Chery Q και Tiggo 4 με 224 ίππους

Η Chery διευρύνει την ευρωπαϊκή της γκάμα με δύο νέες προτάσεις που παρουσιάστηκαν στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού.

Newsroom

Chery Q και Tiggo 4 με 224 ίππους
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πρόκειται για το αμιγώς ηλεκτρικό Q και τη νέα υβριδική έκδοση του Tiggo 4, με συνδυαστική ισχύ 224 ίππων.

Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:52ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Άννα Πατάκη για τον Διονύση Σαββόπουλο: «Μας άφησε μια μεγάλη κιβωτό με το βιβλίο του»

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Χαϊδάρι: Παλιά κι οξειδωμένη χειροβομβίδα το αντικείμενο που εντοπίστηκε σε πάρκο -Ανέλαβε ο Στρατός

11:50LIFESTYLE

Μέγκαν Θι Στάλιον: Τα γόνατά της έγιναν viral μετά το Victoria’s Secret Show - Τρεις συνήθειες για δυνατές αρθώσεις

11:48ΕΛΛΑΔΑ

Δακτύλιος: Πώς να εκδώστε ψηφιακά την κάρτα κυκλοφορίας - Ποιοι τη δικαιούνται

11:43ΚΟΣΜΟΣ

Σαν Φρανσίσκο: Το πιο παράξενο γλυπτό της πόλης αποσυναρμολογείται με τον πιο... ακραίο τρόπο

11:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπακογιάννη: «Εάν η ΝΔ δεν συγκεντρώσει 25%, δεν πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες ο πρωθυπουργός;»

11:35ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Ποια στοιχεία να ενημερώσετε όταν την παραλάβετε - Η διαδικασία έκδοσης

11:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σχεδιασμός για να μην υπάρξουν επεισόδια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη στην αυριανή απεργία

11:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γαλάτσι: Θρήνος στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο - Πέθανε ο 17χρονος Γιώργος Λυμπέρης από ανακοπή καρδιάς

11:07ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Θεσσαλονίκης: Κλειστοί προσωρινά πέντε σταθμοί την Τετάρτη

11:07ΚΟΣΜΟΣ

«Έκλεισα τα μάτια και προσπάθησα να μην είμαι εκεί» - Σοκάρει η καταγγελία για βιασμό σε τουαλέτα μπαρ κατά του Ράσελ Μπραντ

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Ηράκλειο: Κατέρρευσε τμήμα οροφής σε λύκειο

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Θλίψη για τον χαμό του 4χρονου Μάριου-Νεκτάριου - Το σπαρακτικό «αντίο» των εκπαιδευτικών

10:50ΥΓΕΙΑ

Δωρεά οργάνων: 51 άνθρωποι σώθηκαν χάρη σε 12 δότες τις τελευταίες δύο εβδομάδες

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Chery Q και Tiggo 4 με 224 ίππους

10:47ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας: Συγχωνεύονται και καταργούνται 182 μονάδες και στρατόπεδα - Στόχος η εξοικονόμηση 100 εκατ. - Δημιουργούνται νέες μονάδες drones

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη Τέμπη - μητέρα Ελισάβετ Χατζηβασιλείου: «Έλεγαν ψέματα για να μην χάνουν έσοδα, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι δεν λειτουργούσε τίποτα»

10:46ΕΛΛΑΔΑ

Στάση εργασίας προκήρυξε η ΑΔΕΔΥ για αύριο, 21 Οκτωβρίου

10:43ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Οι αγώνες των ελληνικών ομάδων στα Κύπελλα Ευρώπης με ενισχυμένες αποδόσεις από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

10:26LIFESTYLE

Γούντι Άλεν: Στη Μαδρίτη για τη νέα του ταινία - Επισκέφθηκε το Μουσείο Πράδο και ενθουσιάστηκε - «Ένα πραγματικό συμπόσιο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:56ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Θλίψη για τον χαμό του 4χρονου Μάριου-Νεκτάριου - Το σπαρακτικό «αντίο» των εκπαιδευτικών

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 21 Οκτωβρίου: Ποιοι συμμετέχουν - Από το βράδυ στήνουν σκηνές οι φοιτητές στο Σύνταγμα

22:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αλεξανδρούπολη: Τιμάται με τον Αστυνομικό Σταυρό ο αρχιφύλακας που βούτηξε στη θάλασσα για να σώσει οδηγό ταξί

10:47ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας: Συγχωνεύονται και καταργούνται 182 μονάδες και στρατόπεδα - Στόχος η εξοικονόμηση 100 εκατ. - Δημιουργούνται νέες μονάδες drones

09:41ΕΛΛΑΔΑ

Στους δρόμους γονείς και εκπαιδευτικοί μετά τον θάνατο της διευθύντριας του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης - Ζητούν αντικεραυνική προστασία

11:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γαλάτσι: Θρήνος στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο - Πέθανε ο 17χρονος Γιώργος Λυμπέρης από ανακοπή καρδιάς

09:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται πτώση της θερμοκρασίας - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

10:00ΥΓΕΙΑ

Πώς να σταματήσετε επιτόπου ένα επεισόδιο κολπικής μαρμαρυγής

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Ταραχές στη Γαλλία: Ποιος είναι ο Πιέρ που έγινε σύμβολο αντίστασης ενάντια στις λεηλασίες - Βίντεο

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Ηράκλειο: Κατέρρευσε τμήμα οροφής σε λύκειο

09:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηλεκτρονικές πληρωμές: Πρόσθετος φόρος 22% για όσους δεν καλύψουν το 30% του εισοδήματός τους

10:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 400 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι θα το λάβουν - Πότε θα γίνει η πληρωμή

08:50ΕΛΛΑΔΑ

Δίπλωμα οδήγησης: Τι ισχύει με την ανανέωση - Ποιοι πρέπει να παραδώσουν το παλιό ροζ χάρτινο

09:24ΚΟΣΜΟΣ

«Ο μπαμπάς πυροβόλησε την Τζες»: 40χρονος σκότωσε την σύντροφό του μπροστά στην 5χρονη κόρη του - Δείτε βίντεο από την στιγμή της σύλληψής του

11:07ΚΟΣΜΟΣ

«Έκλεισα τα μάτια και προσπάθησα να μην είμαι εκεί» - Σοκάρει η καταγγελία για βιασμό σε τουαλέτα μπαρ κατά του Ράσελ Μπραντ

05:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday 2026: Η ημερομηνία που πέφτει φέτος η «Μαύρη Παρασκευή» με τις μεγάλες προσφορές

09:29ΚΟΣΜΟΣ

Σαχάρα Ρέι: Υπερβολική δόση φαιντανύλης φέρεται να προκάλεσε τον θάνατό της - «Ήταν μια απίστευτα παθιασμένη και ευγενική γυναίκα»

10:16ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Voucher για smartphone: Έρχεται ενίσχυση ύψους έως 70 ευρώ για αγορά

09:57ΕΛΛΑΔΑ

Χαϊδάρι: Εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο σε πάρκο - Σπεύδει κλιμάκιο του ΤΕΕΜ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ