Chery Q και Tiggo 4 με 224 ίππους

Πρόκειται για το αμιγώς ηλεκτρικό Q και τη νέα υβριδική έκδοση του Tiggo 4, με συνδυαστική ισχύ 224 ίππων.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας