Η Citroën επαναφέρει και το επαγγελματικό 2CV ως ηλεκτρικό πρωτότυπο
Η επιστροφή του θρυλικού 2CV ως concept car συνοδεύεται και από την επαγγελματική του εκδοχή.
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Και αυτό γιατί η Citroën παρουσίασε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού το 2CV Fourgonnette Concept, μεταφέροντας στη σημερινή εποχή τη χαρακτηριστική σιλουέτα του μικρού βαν που συνδέθηκε με την καθημερινότητα εμπόρων, διανομέων και επαγγελματιών.
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