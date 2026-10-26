Fiat Pandina: Επιστρέφει η γοητεία του θρυλικού Autobianchi Y10
Τριάντα χρόνια μετά το τέλος της παραγωγής του Autobianchi Y10, η Fiat αποφάσισε να ανασύρει από το παρελθόν ένα από τα πιο ιδιαίτερα μικρά αυτοκίνητα της ιταλικής σχολής, δημιουργώντας το νέο Pandina Tributo Autobianchi.
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τριάντα χρόνια μετά το τέλος της παραγωγής του Autobianchi Y10, η Fiat αποφάσισε να ανασύρει από το παρελθόν ένα από τα πιο ιδιαίτερα μικρά αυτοκίνητα της ιταλικής σχολής, δημιουργώντας το νέο Pandina Tributo Autobianchi.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:18 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ διαψεύδουν τα σενάρια περί συνεργασίας
11:10 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Η μάχη του Σαρανταπόρου, 9-10 Οκτωβρίου 1912
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Fiat Pandina: Επιστρέφει η γοητεία του θρυλικού Autobianchi Y10
09:53 ∙ WHAT THE FACT
Η «Κοιλάδα του Θανάτου»: Γιατί είναι ο πιο επικίνδυνος δρόμος στον κόσμο
09:50 ∙ LIFESTYLE