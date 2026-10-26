Fiat Pandina: Επιστρέφει η γοητεία του θρυλικού Autobianchi Y10

Τριάντα χρόνια μετά το τέλος της παραγωγής του Autobianchi Y10, η Fiat αποφάσισε να ανασύρει από το παρελθόν ένα από τα πιο ιδιαίτερα μικρά αυτοκίνητα της ιταλικής σχολής, δημιουργώντας το νέο Pandina Tributo Autobianchi.

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