Ταμείο Ανάκαμψης, σουβλάκι και... συρτάκι dance

Προφανώς δεν το κάνουν από τη μεγάλη τους αγάπη για το Ευρωπαϊκό εγχείρημα. Γάλλοι και Γερμανοί βλέπουν μπροστά.

Ψυχανεμίζονται τον παγκόσμιο οικονομικό απομονωτισμό που απορρέει κατά κύριο λόγο από την Κίνα και τις ΗΠΑ και προσπαθούν απλά να κρατήσουν ζωντανούς τους πελάτες τους, δηλαδή εμάς.

Αυτό είναι το Ταμείο Ανάκαμψης κύριοι.

Να μπορούν αύριο, μεθαύριο, οι μεγάλοι παίκτες της Ένωσης να πουλάνε έστω και στην Ελλάδα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ανεμογεννήτριες, πράσινη ενέργεια και ανακύκλωση/διαχείριση των απορριμμάτων.

Βλέπεις εμείς παραμένουμε γκαρσόνια, καθώς δεν πουλάμε τίποτα απολύτως... Μόνο τζατζίκι και μουζάκα. Greek Moussaka, σουβλάκι και συρτάκι dance.

Και το φοβερό ειναι ότι όλοι (συμπολίτευση, αντιπολίτευση και παράγοντες της αγοράς) φωνάζουν στον Κυριάκο Μητσοτάκη να συνεχίζει να επιδοτεί αυτό το μοντέλο: τζατζίκι - σουβλάκι και συρτάκι dance.

Κατά περίεργο τρόπο κανείς δεν θέλει ένα άλλο σύγχρονο μοντέλο ανάπτυξης.

Συμπέρασμα:

«Έχουν ρίξει παραγάδι, σας αρέσει η Ελλάδα μις;

Τι θα κάνετε το βραδυ;

Do you like φροϋλάιν the Greece;».

