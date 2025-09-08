«Κάνετε ΜπενΧουρική συνέντευξη Τύπου!»-Το μήνυμα φίλου του Πιερρακάκη και η απάντηση με Γούντι Άλεν

Συνέντευξη Τύπου του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη και της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΘΟΟ για την εξειδίκευση των μέτρων για την οικονομία που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025

Έπειτα από 125 λεπτά παρουσίασης των μέτρων, την στιγμή που το ρολόι έγραφε 13.05, δηλαδή μια ώρα και πέντε λεπτά από την έναρξη της συνέντευξης τύπου εξειδίκευσης των μέτρων, που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης διάβασε ένα μήνυμα που του έστειλε ένας σινεφίλ φίλος του, όπως τον χαρακτήρισε. Σε αυτό αναφερόταν: «Κάνετε ΜπενΧουρική συνέντευξη τύπου!», όπως είπε ο υπουργός λόγω της μεγάλης διάρκειας.

Και βρήκε την ευκαιρία να απαντήσει με… Γούντι Άλεν:

«Οπότε θα απαντήσω με μια ατάκα από ταινία του Γούντι Άλεν όπου διαμαρτύρεται και που το φαγητό είναι άσχημο και η μερίδα είναι μικρή. Τόσα χρόνια ζούμε την κριτική της μη στοχευμένης ΔΕΘ για να ζήσουμε τώρα την ανάποδη; Όλη η σύλληψη είναι να πάμε να κάνουμε κάτι στοχευμένο. Ο Νικος Παπαθανάσης εξήγησε πριν όλα τα προγράμματα που αφορούν στην επιχειρηματικότητα. Υπάρχει σύνολο πολιτικής που όλα τα προβλήματα ενθυλακώνονται, να το πω απλά όλα κουμπώνουν μεταξύ τους. Γιατί τι έχουμε ζήσει τις προηγούμενες δεκαετίες; Να παίρνουμε ευρωπαϊκά κονδύλια και χρηματοδοτικά πακέτα και αυτά να μην εντάσσονται σε ένα πλαίσιο, σε μια στρατηγική, που να ξέρουμε πού θες να πας την χώρα.

Εγώ συμφωνώ μαζί σας το ζητούμενο εδώ είναι αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Η χώρα έχει κατακτήσει μια μεγάλη δημοσιονομική εξισορρόπηση. Αυτή τη στιγμή πηγαίνω στο Eurogroup και στο Ecofin, να πω για το Ecofin, αυτή τη στιγμή 27 χώρες είμαστε, 6 έχουν πλεόνασμα, σημειώστε ότι οι 4 πέρασαν από μνημόνια και είχαν άρα την ταυτοτική δύσκολη εμπειρία για τους πληθυσμούς τους την προηγούμενη δεκαετία.

Παρόλα αυτά σήμερα αυτί το έχουμε κατακτήσει. Έχουμε ξεκινήσει να πιάνουμε τη φοροδιαφυγή, τι πρέπει να γίνει ; Να αλλάξει το μοντέλο. Δεν θα γίνει σε ένα βράδυ, δεν αλλάζουν οι χώρες σε μια νύχτα με έναν νόμο και ένα άρθρο, οι χώρες αλλάζουν σε μα διαδρομή και να δείτε τώρα οι επενδύσεις στο ΑΕΠ, πού ήταν το 2019; 11% με 21% τον μέσο όρο, τώρα είναι στο 15,3, εξαγωγές ήταν στο 20% τώρα στο 42%. Έχουμε φτάσει εκεί που θέλουμε; Όχι. Θα φτάσουμε; Ναι μπορούμε. Αν όλα όσα κάνουμε υπηρετούν αυτήν την διαδρομή, αυτό το σκεπτικό και πηγαίνουμε απαρέγκλιτα προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Αν αυτό το παραβιάσουμε δεν θα μπορέσουμε να φτάσουμε εκεί που πρέπει».

