Αυξήσεις στους ενστόλους από τον Οκτώβριο

Αυξήσεις στους ενστόλους ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, εξειδικεύοντας τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη ΔΕΘ.

«Το πακέτο μέτρων έχει εθνική στόχευση. Μέρος του είναι η αναμόρφωση του μισθολογίου στις Ένοπλες Δυνάμεις, στα Σώματα Ασφαλείας».

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πιερρακάκης, προβλέπεται αναμόρφωση μισθολογίου και βαθμολογίου Ενόπλων Δυνάμεων. «Αυτό έχει ήδη ανακοινωθεί διεξοδικά. Αυτό που δεν έχει ανακοινωθεί διεξοδικά είναι η αντίστοιχη ενίσχυση, η οποία θα γίνει σε Αστυνομία, Πυροσβεστική και Λιμενικό. Από τον Οκτώβριο αναμορφώνεται το μισθολόγιο των ενστόλων, με βάση χρόνια υπηρεσίας και βαθμό, και μεσοσταθμικά για αυτούς οι αυξήσεις θα φτάνουν τα 110 ευρώ το μήνα. Ενώ για ανώτερους αξιωματικούς θα ξεπερνούν και τα 200 ευρώ ανάλογα με το βαθμό» δήλωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται και μέτρα όπως η αύξηση της αποζημίωσης των οπλιτών και η βελτίωση των αποδοχών εξωτερικής υπηρεσίας για τους διπλωμάτες στο υπουργείο Εξωτερικών.

Υπερεκπτώσεις φόρου για άμυνα και τεχνολογία

Επιπλέον, ο υπουργός Οικονομικών ανακοίνωσε ότι θεσπίζονται εκπτώσεις υπερ-εκπτώσεις φόρου σε μία σειρά από στρατηγικούς τομείς, που έχουν σχέση με την άμυνα και την τεχνολογία, όπως κατασκευή όπλων και πυρομαχικών, κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, κατασκευή αεροσκαφών και συναφών μηχανημάτων κ.ά.

«Με όλα αυτά θέλουμε να επενδύσουμε στην αμυντική βιομηχανία, ως μία ευκαιρία ειδικά τώρα που αυτό τώρα μπαίνει στη συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο» τόνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.