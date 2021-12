Απίστευτα πράγματα: Η Σακελλαροπούλου είπε σε παιδιά δημοτικού για αρκουδάκια που δεν έχουν φύλο

Βαθιά θλίψη και οργή προκαλούν τα όσα είπε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου σε μαθητές και μαθήτριες της τρίτης τάξης του 6ου Δημοτικού Σχολείου Πολίχνης.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας μίλησε για τον Winnie ένα αρκουδάκι από κάποιο παιδικό παραμύθι και τους είπε ότι... δεν είναι ούτε αρσενικό και θηλυκό. Όπως είπε αυτό είναι το αγαπημένο της παιδικό, παραμύθι καθώς ουσιαστικά προωθεί μια unisex κοινωνία χωρίς διακριτά φύλα.

Η αναφορά της κυρίας Σακελλαροπούλου έχει ως εξής:

«Το αρκουδάκι Winnie-the-Pooh έχει όνομα και αρσενικό και θηλυκό. Και αυτό είναι που έχει προκαλέσει μεγάλη προσοχή. Δεν ήθελαν να δώσουν όνομα ούτε αρσενικό ούτε θηλυκό και έδωσαν και τα δύο. Ήταν πολύ νωρίς αυτά όταν γράφτηκαν σε σχέση με το σημείο που βρισκόμαστε τώρα».

Η ομιλία έγινε σε παιδιά δημοτικού, που ακόμα δεν έχουν διαμορφώσει την προσωπικότητα τους και έγινε από την πρώτη πολίτη της χώρας που υποτίθεται ότι προστατεύει τους θεσμούς και τις αρχές του Συντάγματος.

Δείτε τι είπε η ΠτΔ:

Και το ερώτημα που γεννάται είναι: Με ποιο δικαίωμα η ΠτΔ προωθεί συγκεκριμένη προπαγάνδα περί σεξουαλικών ταυτοτήτων σε ανήλικα παιδιά του δημοτικού, προκαλώντας σύγχυση ότι υπάρχει και τρίτο, άφυλο φύλο;

Γιατί η κυρία Πρόεδρος καίγεται να ενημερώσει ανήλικα παιδιά ότι εκτός από το he, το she, υπάρχει και το it για ανθρώπους; Αν θέλει η κυρία Σακελλαροπούλου να συζητά για ασαφείς ταυτότητες φύλου μπορεί να καλεί στο προεδρικό Μέγαρο συνομήλικους της και ομοϊδεάτες της και να κουβεντιάζουν όσες ώρες θέλουν. Μπορούν αν θέλουν να ξημεροβραδιάζονται και να κάνουν διαλέξεις περί έμφυλων συμπεριφορών.

Όμως με τα παιδιά του ελληνικού λαού δεν μπορεί να παίζει καμία Σακελλαροπούλου.

