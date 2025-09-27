Τα ύστερα του κόσμου: Ο «Κανένας» καταλληλότερος για πρωθυπουργός

Με τις δημοσκοπήσεις σηκώνω τα χέρια ψηλά... Διαβάζω διαβάζω και άκρη δεν βγάζω.

Στην τελευταία δημοσκόπηση της GPO για το Star βλέπω ότι καταλληλότερος πρωθυπουργός θεωρείται ο «Κανένας» με 28,7% και ακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 27,8%. Χαμηλά ο Νίκος Ανδρουλάκης με 10,4% και ακολουθούν οι Κυριάκος Βελόπουλος με 8,8% και Ζωή Κωνσταντοπούλου με 8,6%. Παρακάτω με 4,8% είναι ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Και αμέσως μετά βλέπω ότι όλοι θέλουν πρόωρες εκλογές. Γιατί; Για να βγάλουν πρωθυπουργό τον «Κανένα»;

Με πλειοψηφία 51,2% οι πολίτες συμφωνούν και μάλλον συμφωνούν με το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για άμεση προσφυγή στις κάλπες ενώ το 46,7% διαφωνεί και μάλλον διαφωνεί. Με πλειοψηφία 50,2% οι ψηφοφόροι προτιμούν από τις εκλογές να προκύψει μια κυβέρνηση συνεργασίας και το 44,3% αυτοδύναμη κυβέρνηση ακόμη και αν χρειαστεί να γίνουν επαναλαμβανόμενες εκλογές.

Σε τροχιά εξουσίας πάντως είναι μόνο η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ. Ως προς το κόμμα που θα πρέπει να αποτελεί τον κορμό μιας κυβέρνησης συνεργασίας, το 30,7% επιλέγει την ΝΔ έναντι του 29,2% που επιλέγει το ΠΑΣΟΚ. Οι αναποφάσιστοι ξεπερνούν το 22,5% και άλλο κόμμα επιλέγει το 17,5%.

Κοινώς άρμεγε λαγούς και κούρευε χελώνες...

