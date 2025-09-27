Τα ύστερα του κόσμου: Ο «Κανένας» καταλληλότερος για πρωθυπουργός
Ο Μητσοτάκης πάντως χάνει μόνο από τον κανένα και όχι από τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς
Με τις δημοσκοπήσεις σηκώνω τα χέρια ψηλά... Διαβάζω διαβάζω και άκρη δεν βγάζω.
Στην τελευταία δημοσκόπηση της GPO για το Star βλέπω ότι καταλληλότερος πρωθυπουργός θεωρείται ο «Κανένας» με 28,7% και ακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 27,8%. Χαμηλά ο Νίκος Ανδρουλάκης με 10,4% και ακολουθούν οι Κυριάκος Βελόπουλος με 8,8% και Ζωή Κωνσταντοπούλου με 8,6%. Παρακάτω με 4,8% είναι ο Δημήτρης Κουτσούμπας.
Και αμέσως μετά βλέπω ότι όλοι θέλουν πρόωρες εκλογές. Γιατί; Για να βγάλουν πρωθυπουργό τον «Κανένα»;
Με πλειοψηφία 51,2% οι πολίτες συμφωνούν και μάλλον συμφωνούν με το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για άμεση προσφυγή στις κάλπες ενώ το 46,7% διαφωνεί και μάλλον διαφωνεί. Με πλειοψηφία 50,2% οι ψηφοφόροι προτιμούν από τις εκλογές να προκύψει μια κυβέρνηση συνεργασίας και το 44,3% αυτοδύναμη κυβέρνηση ακόμη και αν χρειαστεί να γίνουν επαναλαμβανόμενες εκλογές.
Σε τροχιά εξουσίας πάντως είναι μόνο η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ. Ως προς το κόμμα που θα πρέπει να αποτελεί τον κορμό μιας κυβέρνησης συνεργασίας, το 30,7% επιλέγει την ΝΔ έναντι του 29,2% που επιλέγει το ΠΑΣΟΚ. Οι αναποφάσιστοι ξεπερνούν το 22,5% και άλλο κόμμα επιλέγει το 17,5%.
Κοινώς άρμεγε λαγούς και κούρευε χελώνες...