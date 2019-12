Happy Day: «Όταν ήμουν μικρή έβγαινα έξω σαν λατέρνα»!

Μία άκρως απολαυστική συνέντευξη παραχώρησε στην εκπομπή του ALPHA η πρώην παίκτρια του My style rocks.

Η ίδια δεν θα μπορούσε να μη μιλήσει για μόδα και να σχολιάσει ακόμα και τις παρουσιάστριες της ελληνικής τηλεόρασης.

Μάλιστα, δεν δίστασε να πει πως όταν ήταν μικρή πειραματιζόταν και έβγαινε έξω σαν... λατέρνα.

«Ασχολούμαι με τη μόδα από τα 15 μου χρόνια. Όταν ήμουν μικρή έβγαινα έξω σαν λατέρνα. Η μητέρα μου με άφηνε να τολμώ, αυτό κάνω και με τις κόρες μου. Κάποιες φορές με τις κόρες μου βγαίνουμε έξω σαν λατέρνες και μας κοιτάει ο κόσμος.

Οι κόρες μου ήταν περήφανες όταν ήμουν στο My Style Rocks. Επιλεκτικά άφηνα τις κόρες μου να βλέπουν My Style Rocks τις στιγμές που ήμουν πιο χαλαρή. Τέτοια πίεση δεν έχω ξαναζήσει στη ζωή μου, στην καθημερινότητά μου δεν ζω τέτοια πίεση.

Με το που πάταγα το πόδι μου στο πλατό του My Style Rocks τρελαινόμουν. Επίσημη πρόταση για να είμαι ξανά στο My Style Rocks δεν μου έγινε ποτέ», είπε μεταξύ άλλων η Ραμόνα Βλαντή τονίζοντας πως οι κόρες της ήταν περήφανες και τα παιδιά μιλούσαν για εκείνη στο σχολείο, όταν ήταν στο ριάλιτι μόδας του Star.



Δείτε το σχετικό απόσπασμα:

