Γιώργος Τσαλίκης: Η απάντηση για τη σχέση του με την Άντζελα Δημητρίου και η ατάκα ...

Ο Γιώργος Τσαλίκης μίλησε, λοιπόν, στους δημοσιογράφους και αναφέρθηκε τόσο στην τραγουδίστρια όσο και στις προτάσεις που είχε για να βρεθεί στην τηλεόραση.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής αναφέρθηκε αρχικά στις τηλεοπτικές προτάσεις που είχε, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μου πρότειναν διάφορα πράγματα, πολλά και ενδιαφέροντα. Το καλοκαίρι στη Μύκονο, ο Νίκος Κοκλώνης μου είπε ότι θα κάνει το “Just the two of us” αλλά δε γινόταν, γιατί φεύγω σε 2 εβδομάδες για περιοδεία».

Ο Γιώργος Τσαλίκης μίλησε, όμως, και για την Άντζελα Δημητρίου.

«Δεν έχω κανένα πρόβλημα με την Άντζελα. Θα πήγαινα παίκτης με εκείνη κριτή. Θα το διασκέδαζα και θα είχε πολύ πλάκα».

Δείτε το απόσπασμα όπως προβλήθηκε στην εκπομπή «Happy Day»...

Πηγή: Gossip-tv.gr