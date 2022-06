Νίκος Κοκλώνης: Όχι ένα, αλλά δύο shows ετοιμάζει ο επιχειρηματίας για τη νέα σεζόν στον Alpha

Οι ζυμώσεις για τη νέα τηλεοπτική σεζόν έχουν ήδη ξεκινήσει, με κανάλια και παρουσιαστές να βρίσκονται σε συζητήσεις.

Δύο είναι το σόου που βρίσκονται στο τραπέζι του Νίκου Κοκλώνη και του Alpha για τη νέα σεζόν.

Από τη μία το J2US, για το οποίο αναζητείται ο τέταρτος κριτής από την στιγμή που έφυγε η Μαρία Μπακοδήμου, και από την άλλη το All Together Now ένα μουσικό σόου διαφορετικό από το J2US.

Σε αυτό, οι διαγωνιζόμενοι τραγουδιστές κρίνονται live από 100 κριτές.

Ταυτόχρονα με τις συζητήσεις για τη νέα σεζόν, ο Νίκος Κοκλώνης ετοιμάζει και το νέο του τραγούδι μαζί με το βίντεο κλιπ, το οποίο θα κυκλοφορήσει εντός του καλοκαιριού.

