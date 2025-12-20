Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Είμαι πολύ κοντά στην τηλεοπτική μου επιστροφή»
Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Το' Χουμε!» του Σκάι, η παρουσιάστρια μίλησε για το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην τηλεόραση.
Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου δήλωσε ότι είναι πολύ κοντά στην τηλεοπτική της επιστροφή.
«Σκέφτομαι την τηλεοπτική επιστροφή μου. Είμαι πολύ κοντά στο να επιστρέψω. Δεν είναι κάτι που έχω βγάλει από το πλάνο. Με έχουν προσεγγίσει και στο παρελθόν για δική μου εκπομπή, αλλά δεν θεωρώ ότι μπορούσα να το κάνω. Ήταν ακόμα πολύ μικρά τα παιδιά. Όχι ότι τώρα δεν είναι, αλλά τώρα καλυτερεύουν νομίζω τα πράγματα, έτσι θέλω να πιστεύω», εξήγησε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου.
Δείτε βίντεο:
