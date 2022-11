Ριάνα: Πιο σέξι από ποτέ - Ποζάρει με μαύρο κορσέ

Λίγους μήνες μετά τη γέννηση του πρώτου της παιδιού η Ριάνα ξεκίνησε να επιστρέφει στις... συνήθειές της - Ανάρτησε στο instagram φωτογραφίες με σέξι μαύρα εσώρουχα

Δυναμικό comeback έκανε η Ριάνα μετά τη γέννηση του γιου της.

Η τραγουδίστρια και επιχειρηματίας εκτός από τα νέα τραγούδια που κυκλοφόρησε ξεκίνησε να αναρτά στα social media φωτογραφίες που φοράει η ίδια τα εσώρουχα της εταιρείας της προκαλώντας ταραχή στον ανδρικό πληθυσμό.

Η 34χρονη ποπ σταρ είναι ιδιοκτήτρια της εταιρεία εσωρούχων Savage x Fenty και συχνά δημοσιεύει εικόνες και βίντεο στο Instagram, στα οποία ποζάρει με σέξι διάθεση.

Αυτή τη φορά έβαλε έναν μαύρο κορσέ, έδειξε στην κάμερα τα οπίσθιά της εκπλήσσοντας τους περίπου 140 εκατ. followers της.

https://www.instagram.com/p/ClE8vvyjA_u

Kυκλοφόρησε και δεύτερο νέο τραγούδι

Το παγκόσμιο pop icon, ακτιβίστρια, σχεδιάστρια, επιχειρηματίας Rihanna, κυκλοφόρησε και δεύτερο νέο single από το soundtrack της νέας ταινίας «Black Panther: Wakanda Forever» που σπάει ταμεία στο παγκόσμιο box office.

To τραγούδι έχει τίτλο «Born Again» και μας έρχεται μετά το «Lift Me Up», το lead track του soundtrack άλμπουμ της ταινίας της Marvel.



Θυμίζουμε ότι μετά από έξι ολόκληρα χρόνια «σιωπής», η Rihanna κάνει το μεγάλο comeback το οποίο στην Ελλάδα κυκλοφορεί από την Minos EMI / Universal Music Company. Τελευταία της δισκογραφική δουλειά ήταν το άλμπουμ «ANTI» του 2016.

Black Panther: Wakanda Forever

Η ταινία κυκλοφόρησε και στην Ελλάδα την περασμένη Πέμπτη 10 Νοεμβρίου. Η δεύτερη ταινία, δυστυχώς, χωρίς τον απόλυτο πρωταγωνιστή Chadwick Boseman ο οποίος «έφυγε» πρόωρα από τη ζωή νικημένος από τον καρκίνο, φιλοξενεί το καστ της πρώτης, με τις Angela Bassett, Letitia Wright, Lupita Nyong’o, Danai Gurira και τον Winston Duke, ενώ μας συστήνει καινούριους χαρακτήρες.



Mετά τον θάνατο του Βασιλιά T'Challa, η Βασίλισσα Ramonda (Angela Bassett), η Shuri (Letitia Wright), ο M’Baku (Winston Duke), η Okoye (Danai Gurira) και η Dora Milaje, πολεμούν για να προστατεύσουν το έθνος τους από τις παγκόσμιες δυνάμεις. Ενώ οι κάτοικοι της Wakanda προσπαθούν να προχωρήσουν, οι ήρωες πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις του και με τη βοήθεια της War Dog Nakia (Lupita Nyong’o) και του Everett Ross (Martin Freeman), να χαράξουν ένα νέο μονοπάτι για το Βασίλειο της Γουακάντα.



