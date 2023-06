Τραϊάνα Ανανία: «Τον άνδρα τον θέλω έξυπνο και να μυρίζει μαλακτικό»

Η Τραϊάνα Ανανία περιγράφει πώς θα ήθελε τον ιδανικό άνδρα

Η Τραϊάνα Ανανία μίλησε στο MEGA για τον ιδανικό άντρα, τον γάμο, το Metoo αλλά και για τα επαγγελματικά της.

«Τον άνδρα τον θέλω έξυπνο και να μυρίζει μαλακτικό. Μου έχουν κάνει πρόταση γάμου. Δεν έχω θέμα με τον γάμο, δεν σε δεσμεύει παραπάνω. Δεν θέλω να κάνω παιδιά, έτσι όπως είναι ο κόσμος», είπε αρχικά.

«Όταν ήμουν μικρή, οι συμμαθητές μου με είχαν βάλει σε μια γωνιά και με χτύπαγαν. Παλιότερα εξέπεμπα to «μην τα βάλεις μαζί μου, γιατί θα γίνει χαμός». Δεν με ήθελαν σε δουλειές λόγω του χαρακτήρα μου. Δεν θα ξαναδούλευα με τον Γιώργο Κιμούλη», συμπλήρωσε σχετικά με τον χαρακτήρα της.

Μιλώντας για το Me Too η Τραϊάνα Ανανία αποκάλυψε πως, «το Me too επικρατεί στα περισσότερα σπίτια. Κάνω ψυχοθεραπεία. Έχω περάσει πολλές φορές κατάθλιψη»

Για τα προσωπικά της η ηθοποιός ανέφερε: «Είχα σχέση με γνωστό τραγουδιστή. Δεν θέλω να με γνωρίζει ο κόσμος ως «η κοπέλα κάποιου επώνυμου».