Νέα πρωτότυπη σειρά του Netflix με παρουσιαστή τον Νίκολας Κέιτζ

Ο διάσημος ηθοποιός σ' έναν διαφορετικό ρόλο-έκπληξη!

Μπορεί να τον έχουμε συνηθίσει να πρωταγωνιστεί στις πιο διάσημες ταινίες του Χόλυγουντ όμως αυτή τη φορά ο Νίκολας Κέιτζ αναλαμβάνει έναν ρόλο-έκπληξη.

Μία νέα κωμική σειρά του Netflix με τίτλο «History of Swear Words» και παρουσιαστή τον Νίκολας Κέιτζ αναζητεί την ιστορία των υβριστικών λέξεων. Στη σειρά έξι επεισοδίων, που θα κάνει πρεμιέρα στις 5 Ιανουαρίου θα προβληθούν συνεντεύξεις με ιστορικούς, ειδικούς στην ποπ κουλτούρα και την ετυμολογία και εκπροσώπους του ψυχαγωγικού τομέα, οι οποίοι θα αποκαλύπτουν τις ρίζες άσεμνων λέξεων.

Φιλοξενούμενοι στο «History of Swear Words» θα είναι, μεταξύ άλλων, οι κωμικοί Τζόελ Κιμ Μπούστερ, Όπεν Μάικλ Ιγκλ, Νικ Όφερμαν, Αϊζάια Γουίτλοκ Τζούνιορ, Σάρα Σίλβερμαν, Πάτι Χάρισον, Τζιμ Τζέφερις, Λόντον Χιουζ και ΝτεΡέι Ντέιβις. Στους ειδικούς που θα συμμετάσχουν στη σειρά συμπεριλαμβάνονται ο γνωστικός επιστήμονας και συγγραφέας του βιβλίου «What the F Benjamin Bergen», η γλωσσολόγος Αν Τσάριτι Χάντλεϊ, η καθηγήτρια φεμινιστικών σπουδών Μιρέιγ Μίλερ Γιανγκ, ο κριτικός ταινιών, Έλβιτς Μίτσελ κ.ά. Η σειρά θα είναι παραγωγής των Funny or Die and B17 Entertainment, και η Μπέλαμι Μπλακστόουν θα είναι υπεύθυνη προγράμματος και εκτελεστική παραγωγός.