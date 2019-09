Ρεκόρ προσέλευσης και θετικής ενέργειας στη μεγαλύτερη μουσική γιορτή της Ελλάδας με ελεύθερη είσοδο

Μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν on stage αγαπημένους καλλιτέχνες της ελληνικής και διεθνούς μουσικής σκηνής.

Φιλοξένησε το μεγαλύτερο line up στη 14ετή ιστορία της και κατάφερε να σημειώσει ρεκόρ προσέλευσης στο Τείχος των Εθνών στο ΟΑΚΑ. Ο λόγος για την Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2019 από το Playmotion by Amita Motion, την οποία γιόρτασαν περισσότερα από 80.000 άτομα, την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου, καθιερώνοντας το event στη μεγαλύτερη και πιο θετική μουσική γιορτή της Ελλάδας, με ελεύθερη είσοδο. Μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν on stage αγαπημένους καλλιτέχνες της ελληνικής και διεθνούς μουσικής σκηνής, καθώς και να ενημερωθούν για το Playmotion, τη νέα μουσική πλατφόρμα από την Amita Motion, που προσφέρει #kathemera μουσική, εκπλήξεις και μοναδικές εμπειρίες σε όλους τους χρήστες.

Στα highlights της εκδήλωσης περιλαμβάνεται η καθηλωτική ερμηνεία του Κωνσταντίνου Αργυρού, η πρωτότυπη συνεργασία που είχαν οι ΜΕΛΙSSES με τον Αναστάσιο Ράμμο στο τεράστιο hit του Χρήστου Μάστορα «Δεν έχω ιδέα», το ντουέτο της εκρηκτικής Ελένης Φουρέιρα με τον Claydee για την επιτυχία τους «Loquita» και οι εμφανίσεις των μοναδικών Fy, Light και Snik. Μάλιστα, οι fans της Amita Motion είχαν την ευκαιρία για πρώτη φορά να απολαύσουν σε live performance την Ελένη Φουρέιρα, η οποία παρουσίασε με τον Lil Barty και το νέο hit «Άλλο Level», το οποίο δημιούργησαν με τη βοήθεια του κοινού, μέσα από το μουσικό project «Join The Beat» της πλατφόρμας Playmotion.

Τους δύο καλλιτέχνες πλαισίωσε η ομάδα «The Wolves», η οποία το 2017 αναδείχθηκε Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Γυμναστικής, υπό την καθοδήγηση της Ολυμπίας Δραγούνη. Το «Άλλο Level» βρίσκεται ήδη στις κορυφαίες τάσεις του Youtube, ξεπερνώντας τις 700.000 προβολές μέσα σε λίγες μέρες! Το «κερασάκι» στην τούρτα των διάσημων καλλιτεχνών έβαλαν οι Special Guests της Amita Motion, Marcus & Martinus, με το περίφημο ντουέτο από τη Νορβηγία να πλημμυρίζει το κοινό με ακόμα περισσότερη θετική ενέργεια!

Τον ρυθμό της θετικής ενέργειας έδωσαν πολλοί ακόμα καλλιτέχνες με τις εκπληκτικές εμφανίσεις τους. Από τον Βαγγέλη Κακουριώτη που τραγούδησε και χόρεψε στους ρυθμούς των επιτυχιών του, στην Έλενα Τσαγκρινού, τον ΥΠΟ με τις rap επιτυχίες του, τους Αlcatrash που άφησαν το δικό τους ξεχωριστό αποτύπωμα στη βραδιά, τον Ελληνοβρετανό τραγουδοποιό D3LTA ο οποίος βρέθηκε για πρώτη φορά στη σκηνή της Ημέρας Θετικής Ενέργειας για μία μοναδική εμφάνιση, τον Jimko ο οποίος έδωσε το δικό του δυναμικό παλμό, τη Josephine η οποία εντυπωσίασε με την ερμηνεία της, τον Mad clip που μας ενθουσίασε με τις ρίμες του, τον Mike, τη Natasha Kay που μας ξεσήκωσε με το εντυπωσιακό μουσικοχορευτικό της show, τον Oge, τους The Players οι οποίοι χάρισαν ξανά ιδιαίτερες στιγμές στους fans της Amita Motion, την ανερχόμενη Vemilly με τις διασκευές της και τον Dj Pitsi με το απίστευτο upbeat warm up set που «ζέστανε» το κοινό.

Δείτε εδώ αποσπάσματα από την Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2019!

https://www.youtube.com/watch?v=8dG4Tt1EC6M&feature=youtu.be

Στη σκηνή της Ημέρας Θετικής Ενέργειας 2019 παρουσιάστηκε η νέα συλλεκτική συσκευασία της Amita Motion που φιλοξενεί την Ελένη Φουρέιρα και η οποία σε λίγες μέρες θα είναι διαθέσιμη, προσφέροντας ακόμα περισσότερη θετική ενέργεια! Πάνω στη συσκευασία θα υπάρχει ειδικά σχεδιασμένο QR code, μέσω του οποίου το κοινό θα μπορέσει να ακούσει αποκλειστικά το νέο τραγούδι που ετοιμάζει η Ελένη Φουρέιρα! Μείνετε συντονισμένοι γιατί σύντομα ξεκινά νέος διαγωνισμός «Under The Cap» και οι τυχεροί κωδικοί κάτω από το καπάκι χαρίζουν #kathemera μουσικά δώρα.

Η Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2019 μεταδόθηκε ζωντανά μέσα από το επίσημο κανάλι της Amita Motion στο YouTube, με τους χρήστες να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το live streaming και από τη μουσική πλατφόρμα Playmotion. Τα νούμερα, μάλιστα, εντυπωσιάζουν, καθώς περισσότεροι από 7.500 θεατές είδαν ταυτόχρονα όλα όσα συνέβησαν σε αυτό το εκπληκτικό event και ένιωσαν, έστω και διαδικτυακά, τον παλμό των 80.000 ατόμων που συμμετείχαν στην πιο θετική συναυλία της χρονιάς. Τέλος, η Ημέρα Θετικής Ενέργειας είναι ένα μουσικό event που σέβεται το περιβάλλον. Για το λόγο αυτό, η Amita Motion, φρόντισε και φέτος για την ανακύκλωση όλων των προϊόντων και των υλικών συσκευασίας που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της μουσικής γιορτής.