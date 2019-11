Jukebox: Τα τραγούδια που μας μεγάλωσαν στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο - Από 7/12 & κάθε Σάββατο

Γεμάτο με «τα τραγούδια που μας μεγάλωσαν» όπως λέει και ο Νίκος Πορτοκάλογλου, ο οποίος υπογράφει αυτή τη νέα μουσική παράσταση, που θα παρουσιάζει κάθε Σάββατο με τους Μπλε, τον Στάθη Δρογώση, τα Κίτρινα Ποδήλατα, την Αγάπη Διαγγελάκη και τον Βύρωνα Τσουράπη. Πρόκειται ουσιαστικά για μία μουσική γιορτή, με πρωταγωνιστές τα τραγούδια που τους διαμόρφωσαν, χωρίς φόβο αλλά με περίσσιο πάθος.

«Η ιδέα για την παράσταση αυτή γεννήθηκε μέσα απο τις ατελείωτες συζητήσεις που κάναμε με τον Λαυρέντη στη διάρκεια της καλοκαιρινής μας περιοδείας σε όλη την Ελλάδα. Ονειρευόμασταν ένα αφιέρωμα στα πρώτα τραγούδια που ακούσαμε στα παιδικά και εφηβικά μας χρόνια, στα πρώτα δισκάκια που αγοράσαμε, στα πρώτα πάρτυ που χορέψαμε, με δυο λόγια στην πρώτη και πιο αγνή και ενθουσιώδη επαφή μας με την μουσική, που ήταν και η αφορμή για να γίνουμε κι εμείς μουσικοί.



Από τη στιγμή που ο Λαυρέντης έφυγε έτσι ξαφνικά και μας άφησε όλους κεραυνόπληκτους, στην αρχή σκέφτηκα να ακυρώσω όλα μας τα σχέδια και να κάνω μια παύση ή να στραφώ σε κάτι τελείως διαφορετικό. Όταν όμως άρχισα να συνέρχομαι απο το πρώτο σοκ, σκέφτηκα την αγαπημένη του ατάκα: «The show must go on». Ένοιωσα με μια παράξενη σιγουριά πως και ο ίδιος θα ήθελε να κάνω πράξη το όνειρο μας με την βοήθεια των νεότερων αγαπημένων συναδέλφων που ούτως η άλλως προυπήρχαν στο αρχικό σχήμα: Τους Μπλέ, τον Στάθη Δρογώση, τα Κίτρινα Ποδήλατα και τους σταθερούς συνεργάτες μου, Αγάπη Διαγγελάκη και Βύρωνα Τσουράπη.



Έτσι λοιπόν, ετοιμαζόμαστε να σας παρουσιάσουμε στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο, μια παράσταση διαδραστική, αφιερωμένη στη μνήμη και το έργο του Λαυρέντη, όπου εκτός απο τα πιο γνωστά δικά μας τραγούδια, θα διαλέξουμε μαζί απο το μαγικό μας Jukebox, τραγούδια-ύμνους απο περασμένες λαμπερές δεκαετίες. Θα υπάρξουν επικές μονομαχίες μεταξύ «αιωνίων αντιπάλων» όπως Beatles- Stones, Τσιτσάνης- Βαμβακάρης, Θεοδωράκης- Χατζιδάκις αλλά και μεταξύ ροκάδων και καρεκλάδων και άλλων συμπαθών ομάδων, στις οποίες κριτές θα είστε εσείς. Σε ένα συγκεκριμένο σημείο του προγράμματος, θα επιλέγετε εσείς ανάμεσα σε ζεύγη τραγουδιών η καλλιτεχνών που εμφανίζονται στο μεγάλο Jukebox της οθόνης μας.



Το δικό μας Jukebox είναι πολύχρωμο, εκρηκτικό και πολυπολιτισμικό. Δεν είναι μια ακαδημαϊκή συλλογή των πιο σπουδαίων τραγουδιών που έχουν ηχογραφηθεί, δεν ειναι Top-10, δεν είναι η λίστα κάποιου σοφού μουσικοκριτικού. Ειναι τα τραγούδια που μας βρήκαν στην πιο τρυφερή και αγνή ηλικία και μας σημάδεψαν για πάντα. Ακόμη κι αν κάποια απο αυτά δεν θεωρούνται τα πιο «σπουδαία». Η επιλογή έχει γίνει χωρίς ενοχές και χωρίς προκαταλήψεις. Περιέχει μια μεγάλη γκάμα απο ελληνικά και ξένα, ρεμπέτικα και ροκ εν ρολ, ελαφρά και βαριά και ασήκωτα λαϊκά, νέο κύμα και new wave, ερωτικά, μελό, πανκ, ντίσκο, ψυχεδελικά, έντεχνα και τελείως άτεχνα τραγούδια.



Όλα αυτά δηλαδή που μας έχουν μεγαλώσει, που μας έχουν κάνει αυτό που είμαστε».

Νίκος Πορτοκάλογλου