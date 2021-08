Τζέισον Μομόα: Η ερώτηση για το «Game of Thrones» που τον έκανε έξαλλο

Ο Τζέισον Μομόα υποδύθηκε τον Καλ Ντρόγκο στο Game of Thrones

Ο Τζέισον Μομόα τα έβαλε με δημοσιογράφο των The New York Times.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Τζέισον Μομόα κλήθηκε να απολογηθεί για τις σκηνές βίας και τον τρόπο μεταχείρισης των γυναικών στην τηλεοπτική σειρά «Game of Thrones» του HBO.

Θυμίζουμε ότι στον πιλότο επεισοδίου, ο Καλ Ντρόγκο (ο χαρακτήρας που υποδύθηκε ο Μομόα) βίασε την Ντενέρις τη νύχτα του γάμου τους.



Σε συνέντευξή του στους The New York Times για την προώθηση της νέας του ταινίας «Sweet Girl», ο δημοσιογράφος ρώτησε τον ηθοποιό αν θα έκανε σήμερα αυτές τις σκηνές, εάν έχει μετανιώσει και αν βλέπει αυτές τις σκηνές με άλλο μάτι σήμερα.



«Λοιπόν, ήταν σημαντικό να υποδυθώ τον Ντρόγκο και τον χαρακτήρα του. Έπαιζα κάποιον που μοιάζει τον Τζένγκις Χαν. Αλήθεια ήταν πραγματικά ένα πολύ δύσκολο πράγμα. Αλλά η δουλειά μου είναι να παίζω κάτι τέτοιο ακόμα κι αν δεν είναι κάτι ωραίο, αυτός ήταν ο χαρακτήρας», απάντησε ο ηθοποιός.



«Δεν είναι δουλειά μου να πω ότι δεν θα το έκανα» συνέχισε και πρόσθεσε: «Ποτέ δεν με ρώτησαν πραγματικά: "Μετανιώνεις που έπαιξες έναν ρόλο;". Ας το θέσουμε έτσι: το έκανα ήδη. Δεν το ξανακάνω».



Στη συνέχεια ο ηθοποιός είπε ότι η ερώτηση που του έγινε ήταν «αηδιαστική».



«Θα ήθελα να αναφέρω ότι μου άφησε μία κακή αίσθηση στο στομάχι. Όταν αναφερθήκατε στο "Game of Thrones", μιλήσατε για πράγματα που συμβαίνουν με τον χαρακτήρα που υποδύθηκα και θα το ξανακάνω. Απογοητεύτηκα που μου ζητήσατε να το σχολιάσω» σχολίασε ο Μομόα.

Ο Μομόα εξήγησε πως ό,τι συμβαίνει είναι απόφαση των ανθρώπων πίσω από τις κάμερες. «Δεν μας επιτρέπεται να κάνουμε τίποτα», συνέχισε. «Υπάρχουν παραγωγοί, υπάρχουν συγγραφείς, υπάρχουν σκηνοθέτες και δεν μπορείς να έρχεσαι και να λες: "Δεν θα το κάνω αυτό γιατί αυτό δεν είναι επιτρεπτό αυτή τη στιγμή και δεν είναι σωστό στο πολιτικό κλίμα". Αυτό δεν συμβαίνει ποτέ. Είναι λοιπόν μια ερώτηση που μοιάζει ενοχλητική. Ήθελα απλώς να το ξέρεις».



Με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ



