ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Η ενδεκάδα του Λουτσέσκου για το ντέρμπι «Δικεφάλων»
Δείτε τις επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου, ενόψει του ΑΕΚ – ΠΑΟΚ, για τη 2η αγωνιστική των playoffs της Super League.

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΠΑΟΚ σε ένα καθοριστικό ντέρμπι «Δικεφάλων» στη μάχη του τίτλου.
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου προχώρησε σε δύο αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στην πρεμιέρα του μίνι πρωταθλήματος. Ο Λόβρεν πήρε τη θέση του Μιχαηλίδη, ενώ ο Σάντσες ξεκινάει αντί του Σάστρε.
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Σάντσες, Κετζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Ζαφείρης, Οζντόεφ, Κωνσταντέλιας, Χατσίδης, Τάισον, Γερεμέγιεφ, ενώ στον πάγκο είναι οι: Παβλένκα, Κένι, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Μεϊτέ, Καμαρά, Μπιάνκο, Πέλκας, Ιβανούσετς, Ζίβκοβιτς, Μύθου.
Διαβάστε επίσης
18:02 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν: Δεν έχει στείλει διαπραγματευτική ομάδα στο Πακιστάν
17:27 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Super League 2: Υποβιβάστηκε το Αιγάλεω – Αποτελέσματα και βαθμολογία
17:05 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Η ενδεκάδα του Λουτσέσκου για το ντέρμπι «Δικεφάλων»
17:00 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Η ενδεκάδα του Νίκολιτς για το ντέρμπι «Δικεφάλων»
15:35 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τελειώνουν οι αναλήψεις με κάρτες από ΑΤΜ - Πώς θα βγάζουμε χρήματα
12:13 ∙ ΕΛΛΑΔΑ