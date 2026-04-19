ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Η ενδεκάδα του Νίκολιτς για το ντέρμπι «Δικεφάλων»

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΠΑΟΚ σε ένα καθοριστικό ντέρμπι «Δικεφάλων» στη μάχη του τίτλου.

Ο Μάρκο Νίκολιτς, με την «Ένωση» να έχει και την επιβάρυνση της ρεβάνς με τη Ράγιο Βαγιεκάνο, προχώρησε σε κάποιες αλλαγές.

Μια από αυτές, πάντως, δεν είναι ο Γιόβιτς, ο οποίος δεν πήρε μέρος στο πρώτο κομμάτι της προπόνησης του Σαββάτου (19/04) και τελικά έμεινε στον πάγκο. Ως εκ τούτου, ο Ζίνι διατηρεί τη θέση του στην επίθεση δίπλα στον Βάργκα. Από εκεί και πέρα, Γκατσίνοβιτς και Περέιρα πήραν τις θέσεις των Κοϊτά και Κουτέσα, ενώ στο αριστερό άκρο της άμυνας ξεκινάει ο Πενράις στη θέση του Πήλιου.

Εκτός αποστολής έμεινε ο Νίκλας Ελίασον, ο οποίος είχε μπει ως αλλαγή με τη Ράγιο Βαγιεκάνο, αλλά δεν είχε καταφέρει να βοηθήσει το διάστημα που αγωνίστηκε.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις, Μαρίν, Πινέδα, Περέιρα, Γκατσίνοβιτς, Ζίνι, Βάργκα, ενώ στον πάγκο είναι οι: Μπρινιόλι, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Λιούμπισιστς, Σαχαμπό, Κουτέσα, Γιόβιτς, Κοϊτά και Καλοσκάμης.

Διαβάστε επίσης