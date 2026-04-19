Πανιώνιος – ΑΕΚ 57-71: H «Ένωση» έσπρωξε τους γηπεδούχους προς την Elite League

Οι «κιτρινόμαυροι» επέστρεψαν στην 3η θέση του βαθμολογικού πίνακα, ισοβαθμώντας με τον ΠΑΟΚ.

Στον αντίποδα, ο Πανιώνιος, ο οποίος ισοβαθμεί με το Μαρούσι στην τελευταία θέση, θα διεκδικήσει την παραμονή του την τελευταία αγωνιστική απέναντι στον Άρη.

Οι «κυανέρυθροι», αν ηττηθούν από τον Άρη, υποβιβάζονται στην Α2 ανδρών, ενώ ακόμη και με νίκη, η ομάδα της Νέας Σμύρνης χρειάζεται συνδυασμό άλλων αποτελεσμάτων για ν' αποφύγει την τελευταία θέση.

Με 9/37 δίποντα (17/27 η ΑΕΚ), ο Πανιώνιος δεν είχε ελπίδες για θετικό αποτέλεσμα απέναντι στη μία εκ των τεσσάρων φιναλίστ του φετινού Basketball Champions League. Πάντως, τα 20 λάθη των παικτών του (13 ο Πανιώνιος) θα πρέπει να προβληματίσουν τον Ντράγκαν Σάκοτα.

Ο Δημήτρης Φλιώνης, με 16 πόντους και 4 ριμπάουντ, ξεχώρισε από τους «κιτρινόμαυρους», ενώ διψήφιος ήταν και ο Γκρέγκορι Μπράουν με 11 πόντους και 7 ριμπάουντ. Από τον Πανιώνιο κορυφαίος αναδείχτηκε ο Τζόσεφ Τομασον με 19 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η ΑΕΚ κυριάρχησε από το εναρκτήριο τζάμπολ, αξιοποιώντας την ανωτερότητα της. Με 7 πόντους του Φλιώνη, οι «κιτρινόμαυροι» προηγήθηκαν με 11-3, ενώ ο Μπράουν, με την είσοδό του, οδήγησε την ομάδα του στο 21-7 (10’).

Ο Πανιώνιος αντέδρασε στη δεύτερη περίοδο, με τον Τόμασον να συνδέεται με το καλάθι, και με 11 προσωπικούς πόντους στο πρώτο μέρος επέτρεψε στην ομάδα της Νέας Σμύρνης να μειώσει σε 29-38.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι παίκτες του Ντράγκαν Σάκοτα δεν απειλήθηκαν, βρέθηκαν στο +17 (42-59) στο τέλος της 3ης περιόδου, για να πάρουν με σχετική άνεση το θετικό αποτέλεσμα.

Διαιτητές: Τσαρούχα, Χριστινάκης, Χατζημπαλίδης

Τα δεκάλεπτα: 7-21, 29-38, 42-59, 57-71

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Νέναντ Μάρκοβιτς): Ουότσον 6, Λέμον, Τόμασον Τζούνιορ 19 (4), Κρούζερ, Γκίκας, Τέιλορ 10 (2), Τσαλμπούρης 3, Λιούις 4, Γόντικας 2, Πατρίκης 5 (1), Νικολαϊδης 18 (2)

ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Γκρέι 6, Φλιώνης 16 (2), Φιζέλ 4, Μπάρτλεϊ 9 (1), Χαραλαμπόπουλος 7, Σκορδίλης, Μπράουν 11 (1), Κατσίβελης 4, Λεκαβίτσιους 6 (1), Αρσενόπουλος, Πετσάρκι, Νάναλι 8 (2)

