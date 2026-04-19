Καιρός: «Βουτάει» η θερμοκρασία, χιόνια στα ορεινά και χειμώνας... ωρών - Η πρόβλεψη Καλλιάνου

Ένα σύστημα από τον Βορρά αλλάζει το σκηνικό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας

Δημήτρης Δρίζος

  • Τη Δευτέρα και Τρίτη αναμένεται θερμική αστάθεια με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα βόρεια ορεινά και πεδινά τμήματα.
  • Από την Τετάρτη θα επηρεαστεί όλη η χώρα από ατμοσφαιρική διαταραχή με βροχές και καταιγίδες σε διάφορες χρονικές περιόδους, χωρίς ακραία φαινόμενα.
  • Η θερμοκρασία θα παραμείνει υψηλή έως την Τρίτη, αλλά από Τετάρτη και Πέμπτη θα σημειωθεί αισθητή πτώση, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα.
  • Την Πέμπτη και μετά θα σημειωθούν χιονοπτώσεις στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας πάνω από τα 1100
  • 1200 μέτρα.
  • Οι προβλέψεις βασίζονται σε ensemble forecast systems, που αυξάνουν την αξιοπιστία των μετεωρολογικών εκτιμήσεων μέσω πολλαπλών σεναρίων.
Η νέα εβδομάδα που ξεκινά από αύριο φαίνεται πως θα παρουσιάσει σταδιακά ένα διαφορετικό καιρικό πρόσωπο σε σχέση με τις τελευταίες ημέρες που κυριάρχησαν οι καθαρά ανοιξιάτικες συνθήκες με ηλιοφάνεια και ιδιαίτερα υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος, Γιάννης Καλλιάνος

Η μεταβολή αυτή δεν θα αφορά τόσο τη θερμοκρασία -τουλάχιστον έως και την Τρίτη- όσο κυρίως την αυξημένη αστάθεια στην ατμόσφαιρα, η οποία θα αρχίσει να δίνει βροχές και κατά τόπους καταιγίδες, κατά τις θερμές ώρες της ημέρας (κυρίως τη Δευτέρα και την Τρίτη).

Πρόκειται για ένα κλασικό μοτίβο ανοιξιάτικης αστάθειας που ενισχύει τις κατακόρυφες κινήσεις στην ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα τη δημιουργία νεφώσεων κατακόρυφης ανάπτυξης, τοπικών βροχοπτώσεων αλλά και καταιγίδων.

Πιο αναλυτικά : Τη Δευτέρα θα επικρατήσει θερμική αστάθεια με κυρίως στα Βόρεια ορεινότερα τμήματα τις κατά τόπους μπόρες ή και μεμονωμένες καταιγίδες. Από την Τρίτη, τα φαινόμενα θα επεκταθούν και σε πιο πεδινές περιοχές της Βόρειας χώρας, όπως φαίνεται στον πρώτο προγνωστικό χάρτη 24ωρου υετού, της Τρίτης (όσο κοκκινίζουν οι χρωματισμοί, τόσος περισσότερος θα είναι ο υετός, όχι όμως ακραίος).

Ειδικά από την Τετάρτη όμως και στη συνέχεια θα μας απασχολήσει ένα σύστημα (ατμοσφαιρική διαταραχή) το οποίο θα "σαρώσει" τη χώρα από τον βορρά προς το νότο με βροχές κατά διαστήματα που δεν θα εκδηλώνονται μόνο τις θερμές ώρες της ημέρας (μεσημέρι έως το απόγευμα) αλλά και σε άλλες χρονικές περιόδους (δεύτερος χάρτης 24ωρου υετού, της Τετάρτης)

Από την Πέμπτη η μεταβολή αυτή θα απασχολήσει ακόμη περισσότερες περιοχές, επηρεάζοντας και νοτιότερα ηπειρωτικά και νησιωτικά τμήματα της χώρας, με έναν κάπως πιο γενικευμένα άστατο καιρό κατά διαστήματα. Πάντως αξίζει να σημειωθεί ότι κατά κανόνα οι βροχές που θα σημειωθούν τη νέα εβδομάδα δεν θα προκαλέσουν προβλήματα, τουλάχιστον στα περισσότερα τμήματα (τρίτος χάρτης 24ωρου υετού, της Πέμπτης).

Πτώση της θερμοκρασίας

Από θερμοκρασιακής πλευράς, μέχρι και την Τρίτη οι τιμές θα είναι υψηλές για την εποχή, φτάνοντας στα ηπειρωτικά πεδινά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά ηπειρωτικά δεν αποκλείεται να σημειωθούν ακόμη και 27 με 28 βαθμοί Κελσίου.

Την Τετάρτη, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει αισθητή πτώση στη Βόρεια Ελλάδα, όπου ο υδράργυρος δύσκολα θα ξεπερνά τους 18 βαθμούς Κελσίου. Στα κεντρικά και νότια τμήματα, από τη Στερεά και νοτιότερα, θα διατηρηθεί λίγο υψηλότερα, κοντά στους 24 με 25 βαθμούς.

Την Πέμπτη όμως η πτώση της θερμοκρασίας θα συνεχιστεί, με τιμές που στις περισσότερες περιοχές δεν θα ξεπερνά τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Από την Παρασκευή και κυρίως προς το Σαββατοκύριακο, ο υδράργυρος θα αρχίσει και πάλι να ανεβαίνει σταδιακά, φτάνοντας εκ νέου στους 22 βαθμούς την Παρασκευή και πιθανώς στους 24 βαθμούς το Σάββατο.

Σε ό,τι αφορά τους ανέμους, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια ιδιαίτερη ανησυχία, διότι δεν αναμένονται εντάσεις ικανές να δημιουργήσουν προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες ή στις εναέριες κυκλοφορίες.

Ανακεφαλαιώνοντας, μπαίνουμε σε μια εβδομάδα με κατά διαστήματα πιο άστατο καιρό, ειδικά από την Τρίτη και στη συνέχεια, με περισσότερες νεφώσεις, βροχές κατά διαστήματα και τοπικές καταιγίδες, αλλά χωρίς ακραία φαινόμενα και χωρίς κάποια αξιόλογη ψύχρα (χάρτες powerguide).

Όμως την Τετάρτη και ειδικά την Πέμπτη θα εκδηλωθούν και χιονοπτώσεις στα πιο ορεινά τμήματα κυρίως της ηπειρωτικής χώρας (από τα 1100-1200 μέτρα και υψηλότερα, ενδεικτικά).

Ο ρόλος των ensembles

Τέλος, αξίζει να τονιστεί ότι η πιθανή αποτύπωση των περιοχών που ενδέχεται να επηρεαστούν από βροχοπτώσεις τις επόμενες ημέρες δεν προκύπτει από ένα και μόνο μεμονωμένο προγνωστικό «τρέξιμο» κάποιου μοντέλου, αλλά από τη μελέτη των λεγόμενων ensemble forecast systems, δηλαδή των συστημάτων πολλαπλών προγνώσεων.

Με άλλα λόγια, το ensemble αποτελείται από πολλές διαφορετικές εκτελέσεις του ίδιου προγνωστικού μοντέλου, στις οποίες μεταβάλλονται ελαφρώς οι αρχικές ατμοσφαιρικές συνθήκες, ώστε να εξεταστεί πώς μπορεί να εξελιχθεί η ατμόσφαιρα μέσα από διαφορετικά πιθανά σενάρια. Όταν ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των σεναρίων συγκλίνει προς την ίδια τάση -όπως στην προκειμένη περίπτωση προς αυξημένη αστάθεια- τότε η προγνωστική αξιοπιστία αυξάνεται σημαντικά.

Γι’ αυτόν τον λόγο, η ανάλυση δεν βασίζεται σε ένα απομονωμένο αποτέλεσμα, το οποίο μπορεί να αλλάξει στα επόμενα προγνωστικά τρεξίματα των μοντέλων, αλλά στη συνολική εικόνα που δίνουν τα ensemble των γνωστών και αξιόπιστων προγνωστικών μοντέλων, δίνοντας μια πιο επιστημονικά ασφαλή και στατιστικά ισχυρή εκτίμηση της εξέλιξης του καιρού.

