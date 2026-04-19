Ιράν: Δεν έχει στείλει διαπραγματευτική ομάδα στο Πακιστάν
Το Ιράν δεν έχει πάρει απόφαση να στείλει διαπραγματευτική αντιπροσωπεία στο Πακιστάν «εφόσον υπάρχει ναυτικός αποκλεισμός»
Προς το παρόν δεν υπάρχει απόφαση από το Ιράν να στείλει διαπραγματευτική αντιπροσωπεία στο Πακιστάν «εφόσον υπάρχει ναυτικός αποκλεισμός», αναφέρει το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.
«Η ιρανική ομάδα έχει τονίσει ότι όσο η ανακοίνωση του Τραμπ για ναυτικό αποκλεισμό κατά του Ιράν παραμένει σε ισχύ, δεν θα υπάρξουν διαπραγματεύσεις», ανέφερε ο ανταποκριτής του Tasnim.
