Λύθηκε το μυστήριο με την νεκρή Αιδιοπίδα στο κέντρο της Αθήνας - Ο ρόλος του 45χρονου Ιταλού

Οι αστυνομικοί ανέλυσαν καρέ καρέ το βίντεο από κάμερα ασφαλείας που υπάρχει μέσα στην πολυκατοικία

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Μία 30χρονη γυναίκα έπεσε από τον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας μετά από ραντεβού με έναν 45χρονο Ιταλό που κλείσει μέσω εφαρμογής γνωριμιών.
  • Η γυναίκα και ο άνδρας κατανάλωσαν αλκοόλ, αλλά εκείνος διέκοψε το ραντεβού και την έδιωξε από το διαμέρισμα που είχε νοικιάσει.
  • Κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες δείχνουν ότι η γυναίκα φώναζε έξω από την πόρτα, προσπάθησε να ανέβει στον τέταρτο όροφο και έπεσε μέσα από σπασμένο παράθυρο.
  • Η αστυνομική έρευνα και οι καταθέσεις οδηγούν στη διαπίστωση ότι η πτώση ήταν ατύχημα, χωρίς εμπλοκή του 45χρονου.
  • Ο εισαγγελέας άφησε ελεύθερο τον Ιταλό μετά τη κατάθεση, καθώς δεν προέκυψε εμπλοκή του στην υπόθεση.
Snapshot powered by AI

Εξελίξεις στην υπόθεση με την πτώση γυναίκας από τον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας, στο κέντρο της Αθήνας, κατά τη διάρκεια ραντεβού που είχε κλείσει μέσω εφαρμογής γνωριμιών με έναν Ιταλό.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του αστυνομικού συντάκτη του Star, η 30χρονη συναντήθηκε με τον Ιταλό σε καφετέρια. Στη συνέχεια, πήγαν μαζί στην πολυκατοικία όπου είχε νοικιάσει διαμέρισμα ο 45χρονος. Και οι δύο φέρεται να είχαν καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ. Ωστόσο, ο άντρας δε θέλησε να συνεχίσει το ραντεβού και έδιωξε την 30χρονη.

Οι αστυνομικοί ανέλυσαν καρέ καρέ το βίντεο από κάμερα ασφαλείας που υπάρχει μέσα στην πολυκατοικία. Στο βίντεο είδαν την 30χρονη γυναίκα να βρίσκεται έξω από την πόρτα του διαμερίσματος, φωνάζοντας να της ανοίξει και δημιουργώντας μεγάλη φασαρία.

Μαρτυρίες, κάμερες ασφαλείας και κατάθεση 45χρονου, ταυτίζονται. Κάποια στιγμή, η γυναίκα φαίνεται να ανεβαίνει τα σκαλιά προς τον τέταρτο όροφο - εκεί έσπασε το παράθυρο του ακάλυπτου και μέσα σε λίγα λεπτά βρέθηκε στο κενό.

Ο Ιταλός φαίνεται να άνοιξε την πόρτα του διαμερίσματος περίπου πέντε λεπτά αφού είχε γίνει το κακό. Η εκτίμηση των αρχών είναι ότι η γυναίκα επιχείρησε να βρει τρόπο πρόσβασης στο διαμέρισμα. Έτσι, γίνεται λόγος για δυστύχημα.

Ο εισαγγελέας μετά τη λεπτομερή κατάθεση του 45χρονου τον άφησε ελεύθερο να επιστρέψει στη χώρα του, καθώς δεν προέκυψε οποιαδήποτε εμπλοκή στην πτώση της γυναίκας.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
