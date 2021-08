The Beatles: Στο σφυρί δύο σπάνιες χειρόγραφες setlists των θρυλικών «Σκαθαριών»

Οι setlists προέρχονται από συναυλίες που έδωσαν οι Beatles το 1960 και το 1963.

Δύο χειρόγραφες setlists από τα πρώτα χρόνια των θρυλικών The Beatles βγαίνουν σε δημοπρασία από τον οίκο Bonhams.

Οι συγκεκριμένες λίστες τραγουδιών είναι μεταξύ των οκτώ που διασώζονται και προέρχονται από συναυλίες των «Σκαθαριών» το 1960 και το 1963. Συγκεκριμένα, η πρώτη λίστα έχει γραφτεί από τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ και είναι από τη συναυλία στο Liscard Grosvenor Ballroom λίγο πριν το συγκρότημα The Silver Beetles μετονομαστεί απλά σε... The Beatles. Αξίζει να αναφέρουμε ότι εκείνη την εποχή ο ΜακΚάρτνεϊ ήταν ο ντράμερ της μπάντας.

Η δεύτερη setlist προέρχεται από τη μια εκ των δυο συναυλιών που έδωσε το γκρουπ στο Majestic Ballroom και συντάκτης της είναι ξανά ο ΜακΚάρτνεϊ. Σε εκείνες στις live εμφανίσεις, οι Beatles είχαν κυκλοφορήσει ήδη το ντεμπούτο άλμπουμ τους Please Please Me.

H δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 28 Οκτωβρίου. Oι setlists εκτιμάται να πωληθούν μεταξύ 150.000 και 250.000 δολαρίων.



