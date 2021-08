Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν: Έρχεται νέο βιβλίο από τον συγγραφέα του Game of Thrones

Πρόκειται για ένα νέο graphic novel με τίτλο Voyaging.

O Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν ανακοίνωσε ότι σύντομα θα κυκλοφορήσει νέο βιβλίο υπό τον τίτλο Voyaging.

Πρόκειται για ένα νέο graphic novel το οποίο έχει εμπνευστεί πολύ πριν τη διάσημη σειρά βιβλίων του A Song Of Ice And Fire στην οποία βασίστηκε το επιτυχημένο τηλεοπτικό έπος του ΗΒΟ, Game of Thrones. Το νέο συγγραφικό έργο του Martin θα εστιάζει στον γνωστό χαρακτήρα Haviland Tuf (Χάβιλαντ Ταφ).



Πολύ πριν γίνει παγκόσμιο φαινόμενο το Game of Thrones, ο Μάρτιν είχε ταξιδέψει τους πιστούς αναγνώστες του στα πέρατα του γαλαξία με Τα Ταξίδια του Ταφ τα οποία εξιστορούν τις περιπέτειες του ιδιόρρυθμου, πλην αξιαγάπητου Χάβιλαντ Ταφ, ενός απρόσμενου ήρωα που πηγαίνει από πλανήτη σε πλανήτη, προσπαθώντας να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για τον γαλαξία.

Tα νέα μπορεί να ενθουσιάσουν αρκετούς πιστούς αναγνώστες του Μάρτιν, αλλά σίγουρα όχι όλους και συγκεκριμένα αυτούς που εδώ και πάρα πολύ καιρό περιμένουν με αγωνία το Winds of Winter, το έκτο βιβλίο της σειράς A Song of Ice And Fire, το οποίο ο Αμερικανός συγγραφέας δεν λέει επιτέλους να ολοκληρώσει!

«Κάποια στιγμή, πίσω στα 80s σχεδίαζα μια νέα συλλογή ιστοριών και ένα ολοκληρωμένο βιβλίο για τον Tuf. Ωστόσο, ήρθαν τα άλλα μυθιστορήματα, η τηλεόραση και το Ice & Fire και δεν μπόρεσα ποτέ να κάτσω να τα γράψω». Όπως ακριβώς συμβαίνει δηλαδή και με το Winds of Winter.

Μάλιστα, ο Μάρτιν άφησε να εννοηθεί ότι το νέο graphic novel που ετοιμάζει, μπορεί στο μέλλον να μεταφερθεί στη μικρή οθόνη. Εμείς πάλι, είμαστε σίγουροι για αυτό!

«Κατά καιρούς, φλερτάρω με την ιδέα για μια τηλεοπτική σειρά με τις περιπέτειες του Tuf», έγραψε στο blog του. To Voyaging αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2023. Όσο για το Winds of Winter, κανείς δεν ξέρει πότε… Ούτε ο ίδιος ο συγγραφέας, ο οποίος όπως έχει παραδεχθεί έχει μείνει πολύ πίσω στη συγγραφή του…



