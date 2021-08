Spotify: Αυτά είναι τα 25 δημοφιλέστερα τραγούδια του καλοκαιριού

Το Songs of Summer είναι το Top 25 με τα πιο «στριμαρισμένα» τραγούδια στο Spotify για το φετινό καλοκαίρι.

Το Spotify ανακοίνωσε τα πιο «στριμαρισμένα» τραγούδια του φετινού καλοκαιριού και οι εκπλήξεις που συναντάμε στο Top 25 της λίστας με τίτλο Songs of Summer, είναι πολλές. Τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η πλατφόρμα αφορούν στη χρονική περίοδο από 28 Μαΐου έως 22 Αυγούστου 2021.

Μεταξύ των 25 πιο δημοφιλών χιτ του καλοκαιριού συναντάμε τον The Weeknd με το Blinding Lights στη θέση 21, τον Ed Sheeran με το Bad Habbits, το Levitating της Dua Lipa, το Butter από του BTS, τη συνεργασία της Ariana Grande με τον The Weeknd στο Save Your Tears και τέσσερα τραγούδια της Olivia Rodrigo (Déjà Vu, Traitor, Drivers Licence και Happier).

Tην πρώτη πεντάδα της λίστας συμπληρώνουν τα εξής κομμάτια: Todo De T (Rauw Alejandro), Montero… (Lil Nas X) και Kiss Me More (Doja Cat με SZ) στην τρίτη, τέταρτη και πέμπτη θέση αντίστοιχα. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Beggin από τους Maneskin τους φετινούς νικητές της Eurovision, ενώ στην κορυφή φιγουράρει το Good 4 u της Olivia Rodrigo.

Μέσω ενός βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Instagram του Spotify, η νεαρή τραγουδίστρια ευχαριστεί όλους τους φαν που προτίμησαν το τραγούδι της και το έστειλαν στην πρώτη θέση του Songs of The Summer.



