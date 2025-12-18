Πρωτοχρονιά με «ψυχρή εισβολή» από το Βόρειο Πόλο: Η «λίμνη παγετού» επηρεάζει τη Μεσόγειο

Σε φάση αυξημένης μετεωρολογικής αβεβαιότητας μπαίνει ο καιρός το τέλος του 2025, καθώς τα μεγάλα προγνωστικά μοντέλα, αρχίζουν να «βλέπουν» την πιθανότητα καθόδου πολικών αερίων μαζών προς την Ευρώπη τις ημέρες γύρω από την Πρωτοχρονιά.

Σύμφωνα με αναλύσεις Ιταλών μετεωρολόγων, στο επίκεντρο βρίσκεται η δημιουργία ενός εκτεταμένου ψυχρού αποθέματος μεταξύ Σκανδιναβίας και Ρωσίας, το οποίο θα μπορούσε να επηρεάσει μεγάλο μέρος της ηπείρου.

Ο παρακάτω χάρτης δείχνει τις παγωμένες ροές (με μπλε και μωβ αποχρώσεις) που κατέρχονται από τον Βόρειο Πόλο μεταξύ των τελευταίων ημερών του Δεκεμβρίου και της έναρξης του νέου έτους. ilmeteo.it

Τις τελευταίες ημέρες, όπως αναφέρουν ειδικοί, σχηματίζεται στις αρκτικές περιοχές ένα «λίμνη παγετού» με εξαιρετικά ψυχρές, ηπειρωτικές αέριες μάζες. Το ενδεχόμενο μέρος αυτού του ψυχρού όγκου να κινηθεί νοτιότερα προς την Ευρώπη παρακολουθείται στενά, καθώς στο παρελθόν παρόμοιες διατάξεις έχουν οδηγήσει σε εκτεταμένα κύματα ψύχους.

Το σενάριο που ανησυχεί τους μετεωρολόγους

Η προσοχή εστιάζεται στο πώς θα «κουμπώσουν» οι μεγάλες ατμοσφαιρικές κυκλοφορίες στο τέλος Δεκεμβρίου. Αν η ψυχρή αέρια μάζα κινηθεί προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη και συνδυαστεί με τη δημιουργία βαρομετρικών χαμηλών στη Μεσόγειο, τότε ενδέχεται να προκύψει ένα σκηνικό έντονης χειμωνιάτικης κακοκαιρίας.

Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, οι θερμοκρασίες θα μπορούσαν να υποχωρήσουν αισθητά, με αυξημένο κίνδυνο παγετού τις νυχτερινές ώρες και χιονοπτώσεων ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα, κυρίως στη βόρεια Ελλάδα και στα ηπειρωτικά.

Τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα

Για τη χώρα μας, όλα παραμένουν ανοιχτά. Αν το ψυχρό κύμα κατευθυνθεί ανατολικότερα, μέσω Βαλκανίων, τότε η Ελλάδα θα βρεθεί στο «στόχαστρο» της ψυχρής εισβολής, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και πιθανές χιονοπτώσεις σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.

Αντίθετα, σε περίπτωση που η κάθοδος των ψυχρών μαζών στραφεί δυτικότερα, προς την Ιταλία, η επίδραση στη χώρα μας θα είναι ηπιότερη, περιοριζόμενη κυρίως σε πιο κρύο καιρό, ενισχυμένους ανέμους και τοπικές βροχές.

Πρωτοχρονιά με «άρωμα χειμώνα»

Οι μετεωρολόγοι ξεκαθαρίζουν ότι, λόγω της χρονικής απόστασης, πρόκειται για σενάρια και όχι οριστικές προβλέψεις. Οι επόμενες 48–72 ώρες θα είναι καθοριστικές, καθώς τα μοντέλα θα αρχίσουν να συγκλίνουν σε πιο σαφή εικόνα για το αν και σε ποιο βαθμό η ψυχρή εισβολή θα επηρεάσει την Ελλάδα.

Μέχρι τότε, το μόνο βέβαιο είναι ότι η Πρωτοχρονιά του 2026 ενδέχεται να έχει έντονα χειμωνιάτικο χαρακτήρα, με το ενδεχόμενο κρύου και χιονιού να παραμένει ανοιχτό.