Αγρίνιο: «Θα κινηθώ νομικά» λέει η μητέρα του 9χρονου που πήρε ψυχοφάρμακο σε «challenge»

«Φοβήθηκα πάρα πολύ για το παιδί μου, έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου», δηλώνει στο Newsbomb.gr η μητέρα του 9χρονου μαθητή από το Αγρίνιο, ο οποίος κατανάλωσε αντιψυχωσικό φάρμακο που του έδωσε συμμαθητής του έπειτα από πρόκληση μέσα στο σχολείο.

Το παιδί μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο, απ’ όπου πήρε εξιτήριο.

Όπως περιγράφει η ίδια, όλα αποκαλύφθηκαν όταν πήρε τον γιο της από το σχολείο και παρατήρησε ότι η συμπεριφορά του δεν ήταν φυσιολογική. Λίγο αργότερα, το παιδί της εκμυστηρεύτηκε τι είχε συμβεί. «Μου είπε “θέλω να σου πω κάτι: ένας φίλος μου μού έδωσε ένα σκεύασμα να πιω και μου είπε ‘αν είσαι μάγκας, πιες το’”», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τη μητέρα, «το άλλο παιδί είχε διαλύσει άγνωστη ποσότητα σε ένα μπουκάλι με λίγο νερό» και το έδωσε στον 9χρονο. «Έτρεξα για να προλάβω το παιδί που του το έδωσε, για να δω τι φάρμακο ήταν. Από εκείνη τη στιγμή και μετά δεν επικοινώνησε κανείς μαζί μου», σημειώνει, περιγράφοντας την αγωνία που βίωσε.

«Ήταν σαν υπνωτισμένο και δεν είχε όρεξη να μιλήσει»

Η κατάσταση του παιδιού την ανησύχησε ακόμη περισσότερο, καθώς –όπως λέει– «ήταν σαν υπνωτισμένο και δεν είχε όρεξη να μιλήσει». Αφού φωτογράφισε το αντιψυχωσικό φάρμακο, η μητέρα μετέβη στο σχολείο για να διαπιστώσει αν η διεύθυνση ήταν ενήμερη για το περιστατικό.

Όπως υποστηρίζει, η αντίδραση που συνάντησε από τη διεύθυνση του σχολείου δεν ήταν αυτή που ανέμενε. «Η διευθύντρια μου απάντησε “ηρεμήστε, κυρία μου, δεν νομίζω να είναι κάτι σοβαρό, εφόσον το άλλο παιδί το είχε στην τσάντα του”», υποστηρίζει η κ. Κατερίνα.

Ο 9χρονος μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο νοσοκομείο, όπου παρέμεινε υπό παρακολούθηση και τελικά πήρε εξιτήριο, ωστόσο το περιστατικό φαίνεται να έχει επηρεάσει έντονα την ψυχολογία του. «Μου λέει ότι δεν θέλει να ξαναπάει σχολείο και ότι θέλει να αλλάξει περιβάλλον», αναφέρει η μητέρα.

Η ίδια δηλώνει αποφασισμένη να προχωρήσει σε νομικές ενέργειες, ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες. «Θα κινηθώ νομικά εναντίον του σχολείου και της οικογένειας», καταλήγει.

