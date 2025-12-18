Χαλκίδα: Βρέθηκε νεκρός 60χρονος σε οικοδομή

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το απόγευμα της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου στη Χαλκίδα, καθώς εντοπίστηκε σορός σε οικοδομή στη συμβολή των οδών Τζαβέλα και Νεοφύτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb πρόκειται για άνδρα 60 ετών. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, με τις αρχές να διεξάγουν έρευνες. Μάλιστα έχουν ήδη προχωρήσει στη σύλληψη ενός άνδρα.

