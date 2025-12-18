Χατζηβασιλείου: «Μακεδονία» σκέτο από Ζάεφ, αφωνία Τσίπρα
Καλεί τον Αλέξη Τσίπρα να πάρει θέση για τη χρήση του όρου «Μακεδονία» από τον πρώην πρωθυπουργό των Σκοπίων
Επίθεση κατά του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Τάσος Χατζηβασιλείου κατηγορώντας τον ευθέως για αφωνία γύρω από τη Συμφωνία των Πρεσπών.
Αφορμή αποτέλεσαν οι νέες δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην πρωθυπουργού των Σκοπίων Ζόραν Ζάεφ, ο οποίος σε αντίθεση με τα όσα προβλέπει το κείμενο της Συμφωνίας των Πρεσπών και τις δεσμεύσεις του, χρησιμοποιεί επανειλημμένα τον όρο «Μακεδονία» χωρίς κανέναν γεωγραφικό προσδιορισμό.
Ο βουλευτής της ΝΔ υπενθυμίζει ότι ο Ζάεφ συνυπέγραψε τη Συμφωνία των Πρεσπών με τον τότε πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, σχολιάζοντας καυστικά: «Θα περιμέναμε από τον Έλληνα εμπνευστή της Συμφωνίας να πάρει θέση»
Στον ίδιο αιχμηρό τόνο, ο Χατζηβασιλείου μιλά καταληκτικά για «αριστερή συνείδηση» που πλέει μεν προς την Ιθάκη», αλλά «μπροστά έχει πολύ ομίχλη».
Στην ίδια ανάρτηση, ο κ. Χατζηβασιλείου παραθέτει το απόσπασμα των αναφορών του πρώην πρωθυπουργού των Σκοπίων στα οποία κάνει λόγο για «Μακεδονία».