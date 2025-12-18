Χατζηβασιλείου: «Μακεδονία» σκέτο από Ζάεφ, αφωνία Τσίπρα

Καλεί τον Αλέξη Τσίπρα να πάρει θέση για τη χρήση του όρου «Μακεδονία» από τον πρώην πρωθυπουργό των Σκοπίων

Ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία Τάσος Χατζηβασιλείου
Επίθεση κατά του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Τάσος Χατζηβασιλείου κατηγορώντας τον ευθέως για αφωνία γύρω από τη Συμφωνία των Πρεσπών.

Αφορμή αποτέλεσαν οι νέες δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην πρωθυπουργού των Σκοπίων Ζόραν Ζάεφ, ο οποίος σε αντίθεση με τα όσα προβλέπει το κείμενο της Συμφωνίας των Πρεσπών και τις δεσμεύσεις του, χρησιμοποιεί επανειλημμένα τον όρο «Μακεδονία» χωρίς κανέναν γεωγραφικό προσδιορισμό.

Ο βουλευτής της ΝΔ υπενθυμίζει ότι ο Ζάεφ συνυπέγραψε τη Συμφωνία των Πρεσπών με τον τότε πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, σχολιάζοντας καυστικά: «Θα περιμέναμε από τον Έλληνα εμπνευστή της Συμφωνίας να πάρει θέση»

Στον ίδιο αιχμηρό τόνο, ο Χατζηβασιλείου μιλά καταληκτικά για «αριστερή συνείδηση» που πλέει μεν προς την Ιθάκη», αλλά «μπροστά έχει πολύ ομίχλη».

Στην ίδια ανάρτηση, ο κ. Χατζηβασιλείου παραθέτει το απόσπασμα των αναφορών του πρώην πρωθυπουργού των Σκοπίων στα οποία κάνει λόγο για «Μακεδονία».

