Κοκκίδου: Αποκάλυψε την αιτία της απουσίας της από την υποκριτική - «Έπαθα αγχώδη διαταραχή»

Ο λόγος που η ηθοποιός απείχε από την υποκριτική για πάνω από έναν χρόνο 

Κοκκίδου: Αποκάλυψε την αιτία της απουσίας της από την υποκριτική - «Έπαθα αγχώδη διαταραχή»

Η ηθοποιός Ελένη Κοκκίδου 

Η Ελένη Κοκκίδου, που απουσίαζε για έναν ολόκληρο χρόνο από την υποκριτική, προχώρησε το πρωί της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου σε μια άκρως ειλικρινή και ανθρώπινη εξομολόγηση μέσω της εκπομπής «Buongiorno» στο MEGA.

Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι η απόφασή της να απέχει από την υποκριτική δεν ήταν τυχαία, αλλά αποτέλεσμα σωρευμένης κούρασης και έντονου στρες πολλών ετών, που τελικά επηρέασαν σοβαρά την ψυχική της υγεία. Όπως είπε, απευθύνθηκε σε ειδικό όταν κατάλαβε πως κάτι δεν πήγαινε καλά.

«Πήρα έναν ολόκληρο χρόνο για τον εαυτό μου. Είχα κουραστεί πάρα πολύ. Για πάνω από 10 χρόνια δεν κοιμόμουν. Πήγαινα στο γύρισμα και στο θέατρο με ελάχιστες ώρες ύπνου», ανέφερε αρχικά.

Η ίδια περιέγραψε με ειλικρίνεια το σημείο καμπής:

«Κάποια στιγμή ο οργανισμός έσπασε, το νευρικό σύστημα διαλύθηκε. Έπαθα αγχώδη διαταραχή. Είχα άγχος αν θα πω τα λόγια μου, αν θα μάθω τα λόγια μου, αφύσικα πράγματα για μια ηθοποιό 40 ετών».

Η Ελένη Κοκκίδου τόνισε πως, ευτυχώς, δεν παρουσίασε σωματικά προβλήματα, όμως τα συμπτώματα ήταν ξεκάθαρα:

«Τα συμπτώματα ήταν τα νεύρα και το στρες. Κοιμόμουν και ξυπνούσα με το άγχος ότι δεν θα μάθω τα λόγια μου. Είχα αρχίσει να φωνάζω, οι άνθρωποι γύρω μου το έβλεπαν ότι δεν ήμουν καλά».

Όπως εξήγησε, η απόφαση να ζητήσει βοήθεια ήταν συνειδητή:

«Διαγνώστηκα με αγχώδη διαταραχή, πήγα σε ειδικό γι’ αυτόν τον λόγο. Το καταλάβαινα, γι’ αυτό πήγα».

Η ηθοποιός παραδέχτηκε επίσης πως η οικονομική ασφάλεια από την τηλεόραση της έδωσε τη δυνατότητα να σταματήσει προσωρινά:

«Είχα μαζέψει κάποια χρήματα και μπόρεσα να μείνω έναν χρόνο εκτός. Τόσα χρόνια κοιμόμουν 2-3 ώρες το βράδυ και μία το μεσημέρι για να τα βγάλω πέρα».

