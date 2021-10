Οι νέες ταινίες και σειρές που θα δούμε στο Netflix αυτή την εβδομάδα

Όλες οι νέες πρεμιέρες στο Netflix από τις 11 έως τις 17 Οκτωβρίου.

Με περισσότερες νέες ταινίες διαθέσιμες για streaming ξεκινάει η νέα εβδομάδα στο Netflix, με το Ταξίδι και την Τετράδα να έχουν τραβήξει ήδη την δική μας προσοχή.



Από τις σειρές που καταφτάνουν στο Netflix αυτή την εβδομάδα, ξεχωρίζει σίγουρα η τρίτη σεζόν του επιτυχημένου You, που θα είναι διαθέσιμη από τις 15 Οκτωβρίου.



Δείτε αναλυτικά ό,τι νέο θα δούμε στο Netflix την εβδομάδα από 11 έως 17 Οκτωβρίου.

Σειρές του Netflix



14/10/2021

Άλλη Ζωή: Σεζόν 2 (Another Life: Season 2)



Η κατάσταση είναι κρίσιμη για τη Νίκο και το πλήρωμά της που γίνονται μάρτυρες του αφανισμού ενός πλανήτη. Πώς διαπραγματεύεται κανείς με τόσο βάναυσους εξωγήινους;



15/10/2021

Εσύ: Σεζόν 3 (You: Season 3)



Παντρεμένοι πλέον και με ένα παιδί, ο Τζο και η Λοβ προσπαθούν να ζήσουν μια κανονική ζωή στο εύπορο Μάντρε Λίντα. Όμως, οι παλιές συνήθειες δεν κόβονται εύκολα.

Ταινίες του Netflix



13/10/2021

Απόσταση Ασφαλείας (Fever Dream)



Η φορτισμένη σχέση μεταξύ δύο νεαρών μαμάδων, η μία επισκέπτρια και η άλλη ντόπια, αποκαλύπτει μια επικείμενη περιβαλλοντική καταστροφή και μια πνευματική συντριβή.



14/10/2021

Μια Νύχτα στο Παρίσι (One Night in Paris)



Αγαπημένοι σταρ του σταντ απ ανεβαίνουν ξανά στις σκηνές των πιο γνωστών κωμικών κλαμπ του Παρισιού.



15/10/2021

Το Ταξίδι (The Trip)



Για να λήξει τον γάμο του, ένα αντρόγυνο αποφασίζει να σκοτώσει ο ένας τον άλλο σε ένα απομακρυσμένο εξοχικό, αλλά σύντομα έρχεται αντιμέτωπο με μια μεγαλύτερη απειλή.



15/10/2021

Η Τετράδα (The Four of Us)



Μετά από μια αποτυχημένη αλλαγή συντρόφων, τέσσερις φίλοι φτάνουν σε μια απομακρυσμένη παραλία για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες και να αποδεχτούν τη βαθύτερη αλήθεια.

Ντοκιμαντέρ του Netflix

12/10/2021

Δημιουργώντας το Μαλίντσε: Ένα Ντοκιμαντέρ από τον Νάτσο Κάνο (Making Malinche: A Documentary by Nacho Cano)



Παρακολουθήστε πώς δημιουργήθηκε το μιούζικαλ του Νάτσο Κάνο, βασισμένο στην ερωτική ιστορία της Μαλίντσε και του Ερνάν Κορτές και την ένωση των κόσμων τους.



12/10/2021

Οι Ταινίες με τις οποίες Μεγαλώσαμε: Σεζόν 3 (The Movies That Made Us: Season 3)



Ρίγος, έκσταση και παρασκηνιακοί καυγάδες: ειδικοί του χώρου αποκαλύπτουν κι άλλες ιστορίες από τις αγαπημένες σας ταινίες σε μια αστεία, διαφωτιστική σειρά ντοκιμαντέρ.



12/10/2021

Η Δύναμη της Ενότητας: Θάρρος εν ώρα Κρίσης (Convergence: Courage in a Crisis



Με την επιδείνωση των προβλημάτων σε όλο τον κόσμο λόγω του COVID-19, αφανείς ήρωες από όλα τα κοινωνικά στρώματα παρέχουν βοήθεια για ένα καλύτερο μέλλον.

Παιδικές Ταινίες και Σειρές του Netflix

11/10/2021

Το Κλαμπ των Μπέιμπι-σίτερ: Σεζόν 2 (The Baby-Sitters Club: Season 2)



Ύστερα από το "καλύτερο καλοκαίρι", το ΚΜΣ ξαναπιάνει δουλειά και ζει μια ακόμη σεζόν αλλαγών – με τη βοήθεια δύο νέων μελών.



12/10/2021

Mighty Express: Σεζόν 5



Τα τρένα του Mighty Express ζουν μαζί συναρπαστικές υπεραποστολές για να παραδώσουν ένα τεράστιο παπάκι, ένα γιγάντιο ρομπότ και πάρα πολλή πίτσα!



15/10/2021

Karma's World



Η μουσικά ταλαντούχα μαθήτρια Κάρμα κάνει ραπ όνειρα και αντιμετωπίζει στιχουργικές μηχανορραφίες, ενώ λύνει προβλήματα με το ταλέντο, τη φιλοδοξία και την καρδιά της.





