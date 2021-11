Ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο γίνεται αρχηγός αίρεσης για το «Jim Jones»

O Λεονάρντο ΝτιΚάπριο συζητάει για τον επόμενο ρόλο του όσο εμείς περιμένουμε να τον δούμε στο Don't Look Up του Netflix

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός θα υποδυθεί τον ηγέτη της αίρεσης που οδήγησε στη μαζική αυτοκτονία πάνω από 900 ανθρώπους.

Ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο βρίσκεται στις τελικές διαπραγματεύσεις για να αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα ταινία «Jim Jones» της MGM.

Σύμφωνα με το Variety, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός πρόκειται να υποδυθεί τον Τζιμ Τζόουνς τον αρχηγό της αίρεσης Peoples Temple που τον Νοέμβριο του 1978 οδήγησε στη μαζική αυτοκτονία περισσότερους από 900 ανθρώπους.

Συγκεκριμένα, ο Τζέιμς Γουόρεν (Τζιμ) Τζόουνς ήταν ο ιδρυτής και ο ηγέτης του Ναού του Λαού, περισσότερο γνωστού για την τελετουργική δολοφονία (αυτοκτονία) σέχτας το 1978, 909 μελών του στην Γουιάνα, και τη δολοφονία πέντε ατόμων σε ένα κοντινό διάδρομο προσγείωσης. Πάνω από 200 παιδιά δολοφονήθηκαν στην Τζόουνσταουν, σχεδόν όλα από δηλητηρίαση με κυανίδιο. Ο ίδιος αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι.



Το περιστατικό στη Γουιάνα κατατάσσεται ανάμεσα στις μεγαλύτερες μαζικές αυτοκτονίες στην ιστορία, αν και το πιθανότερο είναι ότι ενέπλεκε αναγκαστική αυτοκτονία ή/και τη δολοφονία, και ήταν η μεγαλύτερη απώλεια της αμερικανικής ζωής πολιτών σε μία μη-φυσική καταστροφή μέχρι τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου.



Εκτός από ρόλο πρωταγωνιστή, ο ΝτιΚάπριο θα αναλάβει και χρέη παραγωγού μέσω της εταιρείας του Appian Way. Tη σκηνοθεσία της ταινίας θα υπογράψει ο Σκοτ Ρόζενμπεργκ των Venom και Jumanji: Welcome to the Jungle και Jumangi: The Next Level.





