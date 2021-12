Μαράια Κάρεϊ: Μάθαμε πόσα χρήματα βγάζει από το «All I Want for Christmas» και ζαλιστήκαμε!

Πρόσφατα το «All I Want for Christmas» έγινε «διαμαντένιο».

Η Μαράια Κάρεϊ βγάζει μέχρι και ένα εκατομμύριο δολάρια μόνο από το συγκεκριμένο χριστουγεννιάτικο χιτ.

Μέρος της χριστουγεννιάτικης παράδοσης, όπως τα γλυκά, οι βόλτες με έλκηθρα. ο γιορτινός στολισμός, είναι και το «All I Want for Christmas» της Μαράια Κάρεϊ, ένα αδιαμφισβήτητα κλασικό γιορτινό τραγούδι.

Κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1994 και φαίνεται να αποκτά μεγαλύτερη δημοτικότητα κάθε χρόνο. Δεν αποτελεί έκπληξη, λοιπόν, ότι η Μαράια Κάρεϊ κερδίζει ένα αξιοσημείωτο χρηματικό ποσό κάθε χρόνο μέσω των δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με το Celebrity Net Worth, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια, στιχουργός και ηθοποιός λαμβάνει κάθε Δεκέμβριο περίπου 599.000 -998.000 δολάρια μόνο από το «All I Want For Christmas Is You».



Στο Ηνωμένο Βασίλειο υπολογίζεται ότι κερδίζει ετησίως 380.000 αγγλικές λίρες από το τραγούδι, αν και είναι δύσκολο να εξακριβωθεί το ποσό, καθώς η Εταιρεία Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων προστατεύει τα μέλη της και δεν δίνει απαντήσεις σε τέτοιου είδους ερωτήσεις.