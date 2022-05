Ο Άντονι Χόπκινς θα υποδυθεί τον Σίγκμουντ Φρόιντ

Η ταινία «Freud’s Last Session» θα μπορούσε να χαρίσει στον Άντονι Χόπκινς το τρίτο Όσκαρ της καριέρας του.

O Άντονι Χόπκινς ετοιμάζεται να υποδυθεί έναν ρόλο που ομολογουμένως αναμένεται να απογειώσει με την εξαιρετική ερμηνεία του. Ο βραβευμενός με Όσκαρ, 84χρονος ηθοποιός θα ενσαρκώσει τον πατέρα της ψυχανάλυσης, Σίγκμουντ Φρόιντ, σε επερχόμενη βιογραφική ταινία που λανσαρίστηκε στην Αγορά των Καννών.

Το πρότζεκτ με τίτλο Freud’s Last Session θα έχει τη σκηνοθετική υπογραφή του Μάθιου Μπράουν (The Man Who Knew Infinity) και αποτελεί κινηματογραφική μεταφορά του θεατρικού έργου του Μαρκ Εστί Τζερμέιν (The God Committee), το οποίο βασίζεται στο βιβλίο του Αρμάντ Νίκολι με τίτλο «The Question of God: C.S. Lewis and Sigmund Freud Debate God, Love, Sex, and the Meaning of Life».

Η ταινία τοποθετείται χρονικά την παραμονή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, κοντά στο τέλος της ζωής του Φρόιντ ο οποίος πέθανε τον Σεπτέμβριο του 1939. Θα δούμε τη συνάντηση του με τον εμβληματικό συγγραφέα των «Χρονικών της Νάρνια», Σι Ες Λιούις και τη συζήτησή τους για την ύπαρξη του Θεού. Εξερευνώντας τη μοναδική σχέση του Φρόιντ με την ομοφυλόφιλη κόρη του Άννα και το αντισυμβατικό ειδύλλιο του Λιούις με τη μητέρα του καλύτερου φίλου του, η ταινία συνδυάζει παρελθόν, παρόν και φαντασία, ξεφεύγοντας από τα όρια της μελέτης του Φρόιντ σε ένα δυναμικό ταξίδι.



«Θέλω να κάνω μια ταινία για όλους τους θεατές η οποία να είναι συναισθηματική, να προκαλεί προβληματισμό και να είναι δημιουργική. Μια ταινία που θέτει τα μεγάλα ερωτήματα, ενώ διερευνά τι βρίσκεται στην καρδιά της ανθρώπινης κατάστασης: αγάπη, πίστη και θνητότητα», σημειώνει ο σκηνοθέτης.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν πληροφορίες για το υπόλοιπο καστ, ωστόσο τα γυρίσματα της ταινίας αναμένεται να ξεκινήσουν προς το τέλος του 2022 στο Λονδίνο.



