Σεισμός 5, 4 Ρίχτερ στο Αφγανιστάν

Ισχυρός σεισμός 5,4 Ρίχτερ σημειώθηκε στην περιοχή Χιντού Κους του Αφγανιστάν, προκαλώντας ανησυχία λόγω του μεγάλου εστιακού βάθους και της έντασής του. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), ο σεισμός καταγράφηκε σε βάθος 190 χιλιομέτρων, γεγονός που επηρεάζει τον τρόπο αντίληψης και την εμβέλεια των δονήσεων.

Η περιοχή του Αφγανιστάν και ειδικότερα αυτή γύρω από το Χιντού Κους είναι γνωστή για τη σεισμική της δραστηριότητα, καθώς βρίσκεται σε μια περιοχή όπου συγκρούονται τεκτονικές πλάκες.