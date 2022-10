Knives Out: Ο Ντάνιελ Κρεγκ μιλάει για τα γυρίσματα στην Ελλάδα

Το σίκουελ του Knives Out θα κυκλοφορήσει στο Netflix τον Δεκέμβριο.

Ο Ντάνιελ Κρεγκ «παραπονιέται» ότι λόγω των περιορισμών στις μετακινήσεις δεν μπορούσαν να επισκεφθούν πολλά μέρη της Ελλάδας.

Ο Ντάνιελ Κρεγκ χαρακτήρισε τα γυρίσματα του δεύτερου Glass Onion στην Ελλάδα ως «μια φανταστική εμπειρία».



Το Glass Onion: A Knives Out Mystery έκλεισε το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου και ο Ντάνιελ Κρεγκ, ο οποίος επιστρέφει στον ρόλο του ντετέκτιβ Benoit Blanc, έδωσε το «παρών» στην προβολή, μίλησε στο Sky News για τα γυρίσματα της ταινίας στην Ελλάδα και συγκεκριμένα σε Σπέτσες και Πόρτο Χέλι.



Τα γυρίσματα του φιλμ έγιναν κατά τη διάρκεια της πανδημίας και τα περιοριστικά μέτρα που υπήρχαν εκείνη την περίοδο δεν επέτρεψαν στους ηθοποιούς να πάνε όπου ήθελαν. Ωστόσο, αυτό τους έκανε να έρθουν πιο κοντά και να περάσουν αρκετό χρόνο μαζί.

«Ήταν φανταστική εμπειρία. Ήμασταν σε lockdown, έτσι υπήρχε περιορισμός στις μετακινήσεις και δεν μπορούσαμε να πάμε σε πάρα πολλά μέρη», εξηγεί ο Κρεγκ .

Αξέχαστη όμως φαίνεται να έμεινε στον ηθοποιός και η ζέστη που βρήκε στην Ελλάδα εκείνη την εποχή. «Είχε περίπου 150 βαθμούς υπό σκιά, αλλά συμβαίνουν αυτά», θυμάται ο πρώην Τζέιμς Μποντ.

Glass Onion: A Knives Out Mystery

Στη συνέχεια της ταινίας Στα Μαχαίρια (2018) του Ράιαν Τζόνσον, με τίτλο Glass Onion: A Knives Out Mystery, ο ντετέκτιβ Benoit Blanc ταξιδεύει στην Ελλάδα για να εξιχνιάσει ένα μυστήριο που περιλαμβάνει ένα νέο καστ γραφικών υπόπτων.



Στο σίκουελ πρωταγωνιστούν: οι Ντάνιελ Κρεγκ, Έντουαρντ Νόρτον, Τζανέλ Μονέ, Κάθριν Χαν, Λέσλι Όντομ Τζούνιορ, Τζέσικα Χένγουικ, Μάντελιν Κλάιν. Με τους Κέιτ Χάντσον και Ντέιβ Μπαουτίστα.



Το Glass Onion: A Knives Out Mystery, θα κυκλοφορήσει στο Netflix στις 23 Δεκεμβρίου.



Η πρώτη ταινία Knives Out κυκλοφόρησε στο Netflix το 2018 γνωρίζοντας τεράστια επιτυχία στο παγκόσμιο box office με έσοδα που ξεπερνούν τα 311 εκατομμύρια δολάρια, γεγονός που οδήγησε τον «γίγαντα» του streaming να δώσει το πράσινο φως -και 469 εκατομμύρια δολάρια- για δύο ακόμα σίκουελ. Επίσης, η αρχική ταινία χάρισε στον σκηνοθέτη Ράιαν Τζόνσον μια υποψηφιότητα για βραβείο Όσκαρ και BAFTA.



Όπως δηλώνει ο ίδιος ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος, σκοπός του είναι να κάνει μια σειρά ταινιών whodunit, όπως οι ιστορίες της Αγκάθα Κρίστι, με κεντρικό χαρακτήρα του τον ντετέκτιβ, Benoit Blanc.





