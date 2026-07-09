Απίθανη ιστορία επιβίωσης: Τον έψαχναν 3 χρόνια και τον βρήκαν σκελετωμένο μέσα στη ζούγκλα

Για 3 ολόκληρα χρόνια, τα ίχνη του είχαν χαθεί. Κανείς δεν γνώριζε αν ήταν ζωντανός ή αν είχε χαθεί για πάντα. Όμως, βαθιά μέσα σε ένα δύσβατο δάσος, μια απρόσμενη ανακάλυψη έφερε στο «φως» μία ιστορία επιβίωσης που μοιάζει ασύλληπτη.

Αυτά βίωσε ένας 43άχρονος Ινδονήσιος, που έπασχε από ψυχική ασθένεια και παρά τις κακουχίες βρέθηκε ζωντανός σε ορεινό δάσος της χώρας, όπως μετέδωσαν ειδησεογραφικά Μέσα ενημέρωσης της ασιατικής χώρας. Ο άνδρας βρέθηκε στα δάση του βουνού Σαλάκ, στην περιοχή Σουκαμπούμι.

Ο εντοπισμός του έγινε από μία ομάδα ντόπιων που έλεγχαν τη ροή ενός ποταμού έπειτα από έντονες βροχοπτώσεις. Τον είδαν να κάθεται σε βράχο, δείχνοντας αποπροσανατολισμένος.

Σύμφωνα με τους διασώστες, ο άνδρας δυσκολευόταν να μιλήσει και βρισκόταν σε άθλια σωματική κατάσταση. Ήταν εξαιρετικά αδυνατισμένος, μπορούσε μετά βίας να περπατήσει μόνος του και ήταν εμφανώς τρομοκρατημένος στη θέα άλλων ανθρώπων.

Αφού μεταφέρθηκε έξω από το δάσος με φορείο, οδηγήθηκε σε τοπικό γραφείο για ταυτοποίηση μέσω αποτυπωμάτων και σάρωσης του αμφιβληστροειδούς. Διαπιστώθηκε πως ήταν ο Άγι Σολεχουντίν, κάτοικος της Τσιαντζούρ, που είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένος 3 χρόνια νωρίτερα από την οικογένειά του, η οποία και τον αναγνώρισε.

Οι συγγενείς του ανέφεραν πως έπασχε από ψυχολογικά προβλήματα και απλώς μία μέρα έφυγε από το σπίτι χωρίς να ειδοποιήσει κανέναν, κατευθυνόμενος προς τα δάση του όρους Σαλάκ.

Τα αδέλφια του ανέφεραν πως άρχισε να εμφανίζει προβλήματα μετά τον θάνατο των γονιών τους και ότι είχε τη συνήθεια να περιπλανιέται μόνος του στη ζούγκλα. Την τελευταία φορά, δεν επέστρεψε.