Από στοματικό διάλυμα μέχρι… βαφές μαλλιών: Πώς τα φάρμακα αδυνατίσματος αλλάζουν τις συνήθειες

Οι ενέσεις αδυνατίσματος δεν αλλάζουν μόνο τον αριθμό στη ζυγαριά, αλλά φαίνεται πως μεταμορφώνουν και τον τρόπο με τον οποίο γεμίζουμε το καρότσι του σούπερ μάρκετ. Καθώς εκατομμύρια άνθρωποι στρέφονται σε θεραπείες όπως το Wegovy και το Mounjaro (σ.σ. αμφότερες φαρμακευτικές θεραπείες για την απώλεια βάρους), οι παλιές «αδυναμίες» της κατανάλωσης υποχωρούν.

Λιγότερα γλυκά και fast food και περισσότερες επιλογές που συνδέονται με έναν νέο τρόπο ζωής. Από τη μείωση των εξόδων για τρόφιμα μέχρι την αύξηση των αγορών για ρούχα, προϊόντα περιποίησης και πιο υγιεινές επιλογές, η απώλεια βάρους εξελίσσεται σε μία αλλαγή που επηρεάζει άμεσα και την οικονομία της καθημερινότητας, σύμφωνα με ανάλυση του BBC.

Τα συγκεκριμένα φάρμακα μιμούνται τη δράση μίας φυσικής ορμόνης, της GLP–1, η οποία ρυθμίζει το αίσθημα της πείνας. Αυτή η αλλαγή φαίνεται να αποτυπώνεται άμεσα και στο καλάθι αγορών των καταναλωτών, σύμφωνα με νέα έρευνα της εταιρείας ανάλυσης αγοράς Worldpanel by Numerator.

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Η μελέτη, που βασίστηκε σε στοιχεία από περισσότερα από 11.000 νοικοκυριά στη Μεγάλη Βρετανία, έδειξε ότι τα νοικοκυριά με τουλάχιστον έναν χρήστη φαρμάκων GLP–1 ξόδεψαν 418 στερλίνες λιγότερα για τρόφιμα κατά μέσο όρο μέσα στον πρώτο χρόνο μετά την έναρξη της θεραπείας, σε σύγκριση με νοικοκυριά που δεν χρησιμοποιούσαν τέτοια φάρμακα.

Σε εθνικό επίπεδο, η μείωση αντιστοιχεί σε περίπου 780 εκατ. στερλίνες λιγότερες δαπάνες για είδη παντοπωλείου, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της έρευνας.

Παρόμοια εικόνα παρουσιάζει και μελέτη του πανεπιστημίου Cornell στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία διαπίστωσε ότι τα νοικοκυριά με χρήστες φαρμάκων απώλειας βάρους μείωσαν τις δαπάνες τους για τρόφιμα κατά 5% μέσα σε 6 μήνες από την έναρξη της αγωγής, ενώ, η μείωση έφτασε το 8% στα νοικοκυριά υψηλότερου εισοδήματος.

Ωστόσο, οι αλλαγές δεν περιορίζονται μόνο στη μείωση των αγορών. Οι καταναλωτές φαίνεται πως αλλάζουν και το είδος των προϊόντων που επιλέγουν. Οι χρήστες των φαρμάκων αγόρασαν λιγότερα γλυκά, σοκολάτες, αρτοσκευάσματα και αλκοόλ, ενώ, στράφηκαν περισσότερο σε φρούτα, προϊόντα πλούσια σε πρωτεΐνη και πιο υγιεινές επιλογές, όπως γαρίδες και γιαούρτι.

Παράλληλα, αυξήθηκαν οι αγορές προϊόντων όπως τσίχλες, στοματικά διαλύματα και βαφές μαλλιών. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η αύξηση συνδέεται με την αντιμετώπιση πιθανών παρενεργειών των φαρμάκων, όπως η κακοσμία του στόματος ή η αραίωση των μαλλιών.

Η 71άχρονη Άνι Χάσλαμ από το Ρέντρουθ της Κορνουάλης περιέγραψε τη δική της εμπειρία. «Παίρνω ενέσεις απώλειας βάρους εδώ και περίπου 18 μήνες και έχω πέσει από τα 86 κιλά στα περίπου 64. Αγοράζω λιγότερο φαγητό και λιγότερα τρόφιμα που προσφέρουν άμεση ικανοποίηση, όπως μπισκότα ή γλυκά. Τρώω πιο υγιεινά και μικρότερες ποσότητες», τόνισε.

Όπως ανέφερε, όμως, η απώλεια κιλών δημιούργησε και νέες ανάγκες· «έχω ξοδέψει αρκετά χρήματα σε ρούχα, γιατί τα παλιά μου δεν μου κάνουν πλέον. Από νούμερο 18 πήγα σε 10 ή 12», σημείωσε.

Αντίστοιχη ήταν η εμπειρία του 42άχρονου Μπραντ Τσάνερ από το Νιούκαστλ, ο οποίος ανέφερε ότι πριν αρχίσει τη θεραπεία, δυσκολευόταν να αντισταθεί σε πρόχειρες επιλογές φαγητού.

«Πριν από τις ενέσεις, δεν είχα τη δύναμη να περάσω έξω από ένα κατάστημα χωρίς να πάρω ένα σνακ ή να περάσω από μία παμπ για μπύρα. Τώρα, αγοράζουμε περισσότερα τρόφιμα πλούσια σε πρωτεΐνη και ξοδεύω περισσότερα για ρούχα, επειδή αισθάνομαι μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση με την εμφάνισή μου».

Η ανώτερη σύμβουλος της Worldpanel by Numerator, Νισίτα Πάτνι, σημείωσε ότι τα φάρμακα δεν οδηγούν απλώς σε μείωση της κατανάλωσης, αλλά και πλήρη αναδιαμόρφωση. «Δεν πρόκειται για συρρίκνωση της ζήτησης, αλλά για αλλαγή», επεσήμανε.

Παράλληλα, φαίνεται ότι επηρεάζεται και η κατανάλωση εκτός σπιτιού. Σχεδόν τα 2/3 των χρηστών που συμμετείχαν στην έρευνα, ανέφεραν ότι έχουν περιορίσει ή προσπαθούν να περιορίσουν τα γεύματα σε εστιατόρια μετά την έναρξη της θεραπείας.

Παρά τα πιθανά οικονομικά οφέλη από τη μείωση ορισμένων δαπανών, το κόστος των φαρμάκων αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για αρκετούς χρήστες. Στη Μεγάλη Βρετανία, η πλειονότητα των ασθενών πληρώνει ιδιωτικά για τις θεραπείες, με το κόστος των συνταγών να μπορεί να ξεπερνά τις 300 στερλίνες / μήνα.

Ο κυριότερος λόγος διακοπής της θεραπείας ήταν το οικονομικό κόστος, βάσει έρευνας της διαδικτυακής υπηρεσίας ιατρικής και φαρμακευτικής Zava. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η επίδραση των φαρμάκων απώλειας βάρους στην οικονομία της κατανάλωσης μπορεί να ενισχυθεί τα επόμενα χρόνια, καθώς η χρήση τους συνεχίζει να αυξάνεται.