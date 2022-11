H ταινία «Μήλα» με τον Άρη Σερβετάλη θα γίνει τηλεοπτική σειρά

Η πολυβραβευμένη ταινία του Χρήστου Νίκου θα γίνει σειρά με σκηνοθέτη τον ίδιο και παραγωγό την Κέιτ Μπλάνσετ.

Τα Μήλα, η πολυσυζητημένη και πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Χρήστου Νίκου που ξεχώρισε στο εξωτερικό και τράβηξε την προσοχή ακόμα και της Κέιτ Μπλάνσετ, πρόκειται να γίνει τηλεοπτική σειρά στο εξωτερικό, σύμφωνα με το Deadline.

Στην σκηνοθετική καρέκλα του πρότζεκτ θα βρίσκεται ξανά ο Χρήστος Νίκου, με παραγωγό την στενή συνεργάτιδα του, Κέιτ Μπλάνσετ η οποία είχε ρόλο εκτελεστικής παραγωγού και στην ταινία. Το σενάριο θα διασκευάσουν οι Jason Schwartzman (Asteroid City, The French Dispatch) του Γουές Άντερσον, και ο συγγραφέας του best seller Ι’m Thinking of Ening Things, Ian Reid. To βιβλίο μεταφράστηκε σε 20 γλώσσες και έγινε ταινία για το Netflix.

Θυμίζουμε ότι τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία Τα Μήλα είχε ο Άρης Σερβετάλης, ενώ στο καστ συμμετείχαν ακόμα οι Σοφία Γεωργοβασίλη, Άννα Καλαϊτζίδου, Αργύρης Μπακιρτζής, Μπάμπης Μακρίδης.

Η ταινία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας το 2021, σημειώνοντας μια εξαιρετική πορεία στις μεγάλες κινηματογραφικές διοργανώσεις του πλανήτη. Επίσης ήταν η επίσημη υποβολή της Ελλάδας για το Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας, ενώ διεκδίκησε και μια θέση στις υποψηφιότητες των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου 2021.

Η υπόθεση της ταινίας

Μια αναπάντεχη επιδημία που προκαλεί ξαφνική αμνησία στους ανθρώπους, βρίσκει τον Άρη, ένα άντρα γύρω στα 40, να ακολουθεί ένα ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης, το οποίο περιλαμβάνει καθημερινές αποστολές. Μετά την ολοκλήρωση κάθε αποστολής, ο Άρης βγάζει μια φωτογραφία πολαρόιντ ως αποδεικτικό στοιχείο. Προσπαθώντας να δημιουργήσει μια νέα ζωή και αναμνήσεις, θα συναντήσει την Άννα – μια γυναίκα που βρίσκεται στο ίδιο πρόγραμμα. Το ντεμπούτο του Χρήστου Νίκου διαθέτει μια σουρεαλιστική και αινιγματική πρώτη ύλη και καταλήγει ως μια γοητευτική εξερεύνηση της ταυτότητας και των ορίων της πραγματικότητας.



Χρήστος Νίκου

Αυτό τον καιρό ο Νίκου σκηνοθετεί το Fingernails για την Apple. Ο Νίκου έχει συνεργαστεί με τον Γιώργο Λάνθιμο ως βοηθός σκηνοθέτης στον Κυνόδοντα.



Ο Χρήστος Νίκου αφού δεν σπούδασε κινηματογράφο, ξεκίνησε να δουλεύει σε ελληνικές ταινίες ως βοηθός σκηνοθέτη. Πρώτη εξ αυτών ήταν ο Κυνόδοντας, του Γιώργου Λάνθιμου. Έπειτα ακολούθησαν επτά μεταξύ των οποίων και το Πριν τα Μεσάνυχτα (Before Midnight) του Richard Linklater. Κάπου ενδιάμεσα έγραψε και σκηνοθέτησε την μοναδική του μικρού μήκους ταινία, KM.



Τα Μήλα του έδωσαν την ευκαιρία να υπογράψει με την CAA, ένα από τα μεγαλύτερα πρακτορεία της Αμερικής, και να εκπροσωπείται από τον μάνατζερ Jerome Duboz ο οποίος εκπροσωπεί ανάμεσα σε άλλους, σκηνοθέτες όπως ο Μπονγκ Τζουν-χο (Παράσιτα).



