Τα 40 πιο αγαπημένα τραγούδια των U2 γίνονται μια ιστορία - To πρότζεκτ «έκπληξη»

Το «Songs Of Surrender» είναι μια συλλογή με τα 40 πιο εμβληματικά τραγούδια των U2. Το πρότζεκτ «έκπληξη» δημιουργών-καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο.

Κυκλοφορεί η πολυσυζητημένη συλλογή των 40 πιο αγαπημένων τραγουδιών από τον κατάλογο των U2, και μαζί με αυτό ένα συνεργατικό πρότζεκτ «έκπληξη» 40 δημιουργών-καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο, οι οποίοι προσκλήθηκαν να δημιουργήσουν ένα σύντομο βίντεο 60 δευτερολέπτων, το καθένα «ντυμένο» με ένα επανα-ηχογραφημένο τραγούδι των U2 από τη συλλογή.

Το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι 40 νέα visuals της μουσικής των U2, 40 ιστορίες από 40 δημιουργούς - για να «γιορτάσουν» την κυκλοφορία του Songs Of Surrender, μιας συλλογής 40 εμβληματικών τραγουδιών των U2 από όλο τον κατάλογο του συγκροτήματος, ηχογραφημένα και remastered για το 2023.

Οι 40 καλλιτέχνες αυτοί είναι είτε σκηνοθέτες, είτε ζωγράφοι, είτε φωτογράφοι και προέρχονται από διάφορες χώρες ανά τον κόσμο, όπως την Ινδία, την Αμερική, την Ουκρανία, τη Νέα Ζηλανδία κ.ά.

Αυτά τα 40 οπτικά θα δημοσιευθούν στα social media των αντίστοιχων καλλιτεχνών τις επόμενες ημέρες.



H λίστα -μεταξύ άλλων- περιλαμβάνει τους καλλιτέχνες:



Yana Yatsuk - Pride

Donte Colley - With or Without You

Actual Objects - Stories For Boys

Elle Johnson - Who's Gonna Ride Your Wild Horses

Maddy Rotman - 11 O' Clock Tick Tock

Blu DeTiger - Desire

Alana O'Herlihy - Sunday Bloody Sunday

Ben Elias - 40

Goldmond Fong - Stay (Faraway, So Close)

Mitch DeQuilettes - Beautiful Day

Terry O'Connor / Benny Drama - Two Hearts Beat As One

Ella Mai Weisskamp - Dirty Day

Dylan McGale - Red Hill Mining Town

Tanima Mehrotra - I Still Haven't Found What I'm Looking For

Sam Dameshek - City of Blinding Lights

Phil Berge - Electrical Storm

fromm.studio - Bad

Byron Spencer - Ordinary Love

Kelly Butts-Spirito - If God Will Send His Angels



Songs Of Surrender tracklisting:

Side 1 – The Edge



One

Where The Streets Have No Name

Stories For Boys

11 O'Clock Tick Tock

Out Of Control

Beautiful Day

Bad

Every Breaking Wave

Walk On (Ukraine)

Pride (In The Name Of Love)

Side 2 - Larry



Who’s Gonna Ride Your Wild Horses

Get Out Of Your Own Way

Stuck In A Moment You Can’t Get Out Of

Red Hill Mining Town

Ordinary Love

Sometimes You Can’t Make It On Your Own

Invisible

Dirty Day

The Miracle Of Joey Ramone

City Of Blinding Lights

Side 3 - Adam



Vertigo

I Still Haven’t Found What I’m Looking For

Electrical Storm

The Fly

If God Will Send His Angels

Desire

Until The End Of The World

Song For Someone

All I Want Is You

Peace On Earth

Side 4 - Bono



With Or Without You

Stay

Sunday Bloody Sunday

Lights Of Home

Cedarwood Road

I Will Follow

Two Hearts Beat As One

Miracle Drug

The Little Things That Give You Away

40

Κυκλοφορεί από την Minos EMI, a Universal Music Company.



Διαβάστε επίσης





Bono: Kάθε μέλος των U2 «σκέφτηκε να φύγει» από το συγκρότημα

Ο Bono των U2 αποκάλυψε πως ο IRA απειλούσε να τον δολοφονήσει

O Bono κυκλοφορεί την αυτοβιογραφία του: 40 τραγούδια, μια ζωή