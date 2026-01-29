Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Κυριακής (1/2)
Ένας τυχερός στη δεύτερη κατηγορία κέρδισε 100.000 ευρώ
Τζακ ποτ στην πρώτη κατηγορία της κλήρωσης (3021) του Τζόκερ της Πέμπτης (29/1), που μοίραζε τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.
Στην δεύτερη κατηγορία ένας τυχερός κέρδισε 100.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 2, 3, 9, 38, 39 και Τζόκερ ο αριθμός 7.
Στην κλήρωση της Κυριακής (1/2), το Τζόκερ θα μοιράσει στην πρώτη κατηγορία 1.000.000 ευρώ.
